Toldstyrelsen snupper rekordmeget doping efter brexit

Storbritanniens udtræden af EU har været medvirkende til et rekordstort antal dopingsager hos Toldstyrelsen.

Det viser en opgørelse over styrelsens indsats i 2021.

Efter brexit intensiverede man kontrollen, hvilket har ført til i alt 1010 dopingsager i 2021.

- Vi har historisk set meget doping fra Storbritannien, men efter brexit har vi øget kontrollen yderligere, da briterne ikke længere er med i EU, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har skubbet antallet af dopingsager i vejret.

Knap 137.000 piller og ampuller samt 27 kilo råstof til produktion af doping er blevet taget i kontrollen i løbet af sidste år. Man vurderer, at størstedelen af dopingen har været til privat forbrug.

I 2018 havde man til sammenligning 386 dopingsager i alt.

Hos Anti Doping Danmark - som samarbejder med en række myndigheder herunder Toldstyrelsen - kommer resultatet ikke som en overraskelse. Det siger Lisbeth Jessen, der er direktør i Anti Doping Danmark.

- Vi ved, at steroider er i omløb i fitnesscentrene.

- Når vi tester folk derude, så er det typisk de anabole steroider, som folk testes positive for, siger hun.

Anti Doping Danmark har en samarbejdsaftale med halvdelen af de danske fitnesskæder. Det gælder blandt andre Fitness World og Sats.

Når man skriver sig op til et medlemskab hos samarbejdspartnerne, så accepterer man også, at man kan blive trukket til side for at blive testet for ulovlige midler.

- Det er ikke frivilligt, om man vil testes, siger Lisbeth Jessen.

- Og hvis man afviser at blive testet, så bliver man sanktioneret alligevel. Straffen er, at man bliver udelukket fra fitnesscentre i fire år.

- Derudover bliver man også udelukket fra idrætten i to år. Det betyder, at man eksempelvis ikke kan dyrke fodbold i den lokale klub i den periode.

Anti Doping Danmark og Lisbeth Jessen kan ikke konkludere, om antallet af mennesker, der bruger ulovlige midler, er i stigning i Danmark.

- Vi ved meget lidt om omfanget. Vi kan bare sige, at vi ser et stabilt antal mennesker, der bliver taget for at have steroider i blodet, siger hun.

/ritzau/