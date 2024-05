Tollundmandens hoved scannet i al hemmelighed

I jagten på at blive endnu klogere på historien bag den 2400 år gamle Tollundmand har hans afskårne hoved været på en køretur fra Silkeborg til Aarhus Universitet.

22. april var verdens bedst bevarede oldtidsmenneskes hoved nemlig til en hemmelig scanning på Institut for Retsmedicin, oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

På Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet var Tollundmanden gennem grundige undersøgelser i både en klinisk CT-skanner og i universitetets nye mikro-CT-skanner, som kan tage billeder med meget stor detaljegrad.

De nye billeder vil give nye informationer om både hans indre tilstand og dødsårsag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det afskårne hoved blev fragtet gennem Jylland i en stationcar, og særligt de nye billeder af Tollundmandens tænder og øjne vækker stor begejstring for forskere og museumsfolk.

- Det ene øje ser ud til at være fuldstændig intakt med form og synsnerver - det er fantastisk. Det andet øje er punkteret, siger Ole Nielsen, som er direktør på Museum Silkeborg, hvor Tollundmanden bor til daglig.

- Det er helt exceptionelt, at han har øjne og mund, der ikke er ødelagt. Læber er noget af det første, der bliver ødelagt, når et lig går i forrådnelse, men han ligger der med et nærmest Mona Lisa-agtigt smil. Vi kunne ikke drømme om at tvinge munden op for at se tænderne, men nu kan vi se dem på skanningen, siger direktøren i pressemeddelelsen.

Tollundmandens hoved blev sidst scannet i 2002, men nutidens værktøjer giver helt nye informationer om hans liv.

- Hvis børn oplever længerevarende sygdom eller sult i barndommen, mens tænderne dannes, vil det kunne ses som vandrette linjer på tænderne. Det kan fortælle, om han har haft adgang til ressourcer, eller om der har været kriser undervejs, siger Ole Nielsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Scanningen og transporten af hovedet foregik i al hemmelighed, da det lå i en metalkasse i Ole Nielsens egen bil. Seancen er først kommet ud til offentligheden nu, og det er et helt bevidst træk.

Museumsdirektøren forklarer, at han ville undgå for meget virak, som ville gå ud over koncentrationsevnen i det vigtige arbejde.

Tollundmanden, der blev fundet i en mose i 1950, er nu tilbage i sin montre på Museum Silkeborg.

/ritzau/