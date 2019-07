Tømmermandshistorier fra Roskilde Festival ender på museum

Musikmuseet Ragnarock har under årets festival fundet genstande og historier fra Roskilde Festival.

Når Roskilde Festival slutter søndag, og festivalpladsen bliver forladt, så vil historier og ting fra festivalen ikke gå helt tabt.

Minder fra årets festival gemmes nemlig af musikmuseet Ragnarock, der ligger i Roskilde.

Museet har i løbet af Roskilde Festival indsamlet historier fra personer i alle aldre, der skal være en del af en udstilling næste år i forbindelse med, at festivalen slår dørene op for 50. gang.

- Vi beskæftiger os med ungdomskultur, og i vores optik kan du ikke forholde dig til det 20. århundredes musikkultur uden at tænke festivalen ind i det, siger museets vicedirektør, Iben Bækkelund Jagd.

Udstillingen bliver en blanding af historier og genstande.

- Vi har fotograferet ting, som vi gerne vil have fat på, og har kontakt til ejerne.

- I Silent Clean (rent campingområde, red.) var der en gruppe kvinder i 20'erne, der havde lavet et stort miljøhjul. Det drejede de så på hver dag, og hvis den så eksempelvis landede på at samle affald, så gjorde de det i løbet af dagen.

- Det viser noget om tendenser i tiden: Miljøopmærksomhed og hvordan campingområdet har udviklet sig, siger hun.

De personer, der blev interviewet på festivalen, vil blive kontaktet igen til dybere interviews. Museet vurderer nemlig, at Roskilde Festival ikke er det bedste sted at lave grundige interviews af gæster.

Men der var alligevel gode historier at fange, mens medarbejderne gik rundt på festivalen og snusede.

- Der var en, der fortalte, at noget af det bedste ved festivaloplevelsen er at vågne sent i sit telt - sikkert med tømmermænd - og så kravle ud og ligge i ske med sine venner, inden man står op.

- Alle beskrev det her fællesskab, der gør, at de er trygge sammen, og som betyder, at de kan give los og smide hæmningerne samtidig, siger Iben Bækkelund Jagd.

I løbet af i år og næste år vil museet så vurdere, hvilke ting og historier der skal med på udstillingen i 2020.

Ragnarock er et museum for pop, rock og ungdomskultur.

Udstillingen begynder i efteråret 2020.

/ritzau/