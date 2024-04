Tommy Ahlers afløser Connie Hedegaard som formand for tænketank

Tommy Ahlers overtager formandsposten i klimatænketanken Concito fra Connie Hedegaard.

Det skriver tænketanken i en pressemeddelelse.

Concito er en uafhængig fondsfinansieret tænketank, der formelt set er organiseret som en forening.

Tænketanken beskæftiger sig med klima og grøn omstilling.

Med formandsskiftet er det to tidligere ministre, der bytter plads.

Connie Hedegaard var fra 2007 til 2009 klimaminister for De Konservative. Inden da var hun også miljøminister.

Iværksætter Tommy Ahlers var uddannelses- og forskningsminister for Venstre fra 2018 til 2019.

Tommy Ahlers har siddet i Concitos bestyrelse i to år. Han glæder sig "enormt til at understøtte Concitos vigtige arbejde".

- Behovet for uafhængig viden om den grønne omstilling har aldrig været større, og her løfter Concito en stor opgave til gavn for beslutningstagere, myndigheder og alle med interesse for fremtidens klimaneutrale og klimarobuste samfund – både i Danmark, EU og globalt, siger Ahlers i pressemeddelelsen.

Connie Hedegaard slipper dog ikke Concito helt. Hun vil fortsat være tilknyttet som ekstern rådgiver. Her får hun særligt fokus på EU's grønne omstilling og international klimapolitik.

Ud over formand Tommy Ahlers består Concitos bestyrelse af fem andre personer.

Det er økonom og professor ved Københavns Universitet Peter Birch Sørensen samt CSR-chef i Dagrofa Signe Frese.

Så er det dekan ved Københavns Universitets Natur- og Biovidenskabelige fakultet Katrine Krogh Andersen, underdirektør i pensionsselskabet PKA Dewi Dylander samt Eva Jensen, som er det nye medlem.

Hun er afdelingschef for klima, energi og transport i Det Europæiske Miljøagentur.

