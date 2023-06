To topchefer i Region Midtjylland siger op efter kræftsag

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen og lægefaglig koncerndirektør Helene Probst fra Region Midtjylland har begge sagt deres stilling op.

Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Opsigelserne kommer, i kølvandet på at DR har kunnet afdække, hvordan patienter har ventet for længe på kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital (AUH).

I alt 313 patienter ventede for længe i perioden fra januar 2022 til og med februar i år.

Pernille Blach Hansen og regionens vurderingskomité fik i slutningen af maj "en stærk kritik" af Forretningsudvalget i Region Midtjylland for håndteringen af de whistleblowerhenvendelser, der kom om forholdene på mave-tarm-kirurgisk afdeling på AUH.

Hun havde tidligere beklager, at der ikke blev reageret hurtigere.

I et opslag på LinkedIn nævner Helene Probst selv sagen som en del af begrundelsen for hendes opsigelse.

- Sagen om maksimale ventetider handler om alvorlige fejl. Men den handler også om et presset sundhedsvæsen. Den handler om, hvad der sker når økonomi, ressourcer og professionelt overskud ikke længere hænger sammen, lyder det blandt andet.

Helene Probst var tidligere vicedirektør i Sundhedsstyrelsen og kom til Region Midtjylland i januar. I maj blev hun sygemeldt med symptomer på stress.

Pernille Blach Hansen har været den øverste chef for regionen i mere end fire år.

Hvad der skal ske med de to stillinger skal nu drøftes i regionens forretningsudvalg, oplyser regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Jeg er ærgerlig over opsigelserne, for det er to dygtige direktører, der nu har valgt, at de søger andre udfordringer end at være hos os, siger han til Ritzau.

- De har arbejdet benhårdt på at få løst de problemer, der viste sig, og som ingen af os var bekendt med i det omfang, som vi har set, der var på mave-tarm-kirurgisk afdeling.

Anders Kühnau siger videre, at der ikke er tale om en koordinering af opsigelserne, som han forstår det.

Der er sat et arbejde i gang i regionen for at kigge på roller og ansvarsfordeling i blandt andet koncernledelsen, lyder det.

Kræftsagen kostede tidligere på året to direktører på AUH jobbet, da hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen blev fyret.

Et år forinden var koncerndirektøren i Region Midtjylland også blevet fyret efter sagen om amputationer, der kunne være undgået.

En af de to afløsere for koncerndirektøren var Helene Probst, der altså nu også er fortid i regionen.

