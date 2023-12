Forsikringsselskaber melder om færre stormskader end frygtet

Knuste ruder, væltede træer og løse tagsten.

Skadesanmeldelser tikker fredag ind hos landets forsikringsselskaber i kølvandet på stormen Pia, der gik i land torsdag eftermiddag.

Men omfanget af anmeldte skader er ikke helt så højt som frygtet, lyder det fra flere selskaber.

Hos Topdanmark havde man fredag klokken 9.30 modtaget 115 anmeldelser om stormrelaterede skader.

- Vi er fortrøstningsfulde, og det ser lige nu ud til, at omfanget af kunder, som er blevet ramt af alvorlige skader, er mindre, end vi forventede i går aftes, siger boligchef Helene Ibsen.

Men anmeldelserne tikker fortsat ind, så det er for tidligt at konkludere på omfanget, lyder det.

- Når det er sagt, så ved vi fra tidligere storme, at der formentlig vil blive anmeldt en del mindre skader i løbet af dagen, når kunder har fået gennemgået deres ejendom, og stormen har lagt sig.

- Derfor har vi også indkaldt ekstra mandskab, som sidder klar til at hjælpe, siger Helene Ibsen.

I Alm. Brand Group, der omfatter selskaberne Codan og Alm. Brand, havde man fredag klokken 10 modtaget 235 anmeldelser.

- Det ser ud til, at de fleste er sluppet nådigt. Omfanget af skader har ikke været så stort, som vi regnede med i går, siger koncerndirektør for skadeservice Henrik Bundgaard.

I forsikringsselskabet Tryg var antallet af anmeldte stormskader midt på formiddagen opgjort til 120.

De fleste anmeldelser kommer fra Midt- og Sydjylland, men der er også anmeldt stormskader på Fyn og Sjælland.

- Det er stadig meget tidligt i forløbet, så det er svært at vurdere, hvor slemt det har været. Mange er først vågnet op til skaderne her til morgen, og nogle er måske allerede taget på juleferie, siger pressechef Susanne Lindhage.

Det betyder, at medarbejderne i selskabets skadesafdeling møder ekstraordinært ind lørdag, lillejuleaftensdag, for at håndtere det forventede pres.

Stormen Pia gik i land ved den jyske vestkyst torsdag eftermiddag.

Den kraftigste middelvind blev ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) målt til 30,3 meter i sekundet i Thorsminde - svarende til stærk storm.

Ved Thyborøn blev der målt vindstød med 44 meter i sekundet - svarende til orkanstyrke.

Stormen løjer af i løbet af fredagen, men der kan efterfølgende opstå problemer flere steder med forhøjet vandstand.

Vandstanden vil flere steder stige til langt over det daglige niveau frem mod lørdag. Det gælder blandt andet Isefjord og Roskilde Fjord og kysterne ved Nordfyn.

/ritzau/