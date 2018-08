Topdiplomat får kritik for regnskabsrod på ambassade

Dyre hotelophold og flyrejser på businessclass uden påkrævet dokumentation får kritik af Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen retter ifølge BT en skarp kritik af ambassadør Peter Taksøe-Jensens administration af økonomien på den danske ambassade i Indiens hovedstad New Delhi.

Taksøe-Jensen er en af Danmarks absolutte topdiplomater. Han blev i 2015 sat i spidsen for en storstilet udredning af Danmarks samlede udenrigspolitik, der blev offentliggjort i 2016.

Den rigsrevisionsundersøgelse, som BT omtaler, handler om ambassaden i Indien og altså ikke om Taksøe-Jensens virke i forbindelse med den udenrigspolitiske udredning.

Ifølge avisen har revisorerne besøgt ambassaden i New Delhi i november sidste år. De fandt flere brud på reglerne for tjenesterejser, fejl i sager om eksportfremme og fejlbehæftede regnskaber.

Der er blandt andet blevet rejst på businessclass og boet på dyre hoteller uden den påkrævede dokumentation for, at det var nødvendigt at fravige de strike regler for rejser i det offentlige.

Rigsrevisionen pointerer ifølge BT, at det er Peter Taksøe-Jensens og i nogle tilfælde hans souschefs ansvar, at reglerne for tjenesterejser overholdes af alle ambassadens ansatte.

Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, kalder over for BT kritikken for alvorlig.

Og Udenrigsministeriet forsikrer, at der er blevet gjort noget ved problemerne.

- Vi kan ikke ændre på det, der er sket. Men vi kan forsøge at sikre, at det ikke sker igen, siger koncernøkonomichef Erik Brøgger Rasmussen til BT.

Han svarer på avisens spørgsmål om sagen, da Taksøe-Jensen selv er på ferie.

- Der er fortsat tillid til Peter Taksøe-Jensen. Han har været med til at træffe mange af de opfølgende beslutninger og tiltag, der nu er sat i værk, siger Erik Brøgger Rasmussen til BT.

/ritzau/