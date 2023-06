Topfolk i Kongressen: Mette F. vil være et fremragende valg

Statsminister Mette Frederiksen (S) fik, hvad man på amerikansk ville kalde en vældig varm velkomst, da hun sent mandag dansk tid besøgte Kongressen efter at have været i Det Hvide Hus hos præsident Joe Biden.

Topfolk fra både Demokraterne og Republikanerne gav deres uforbeholdne støtte til statsministeren, hvis hun, som vedholdende rygter vil, er i spil til posten som generalsekretær i Nato.

- Jeg ved, at hun er her på grund af en samtale omkring et særligt job, som jeg sikkert ikke burde tale om. Men jeg mener, at hun vil være et fremragende valg, siger Michael McCaul, som er formand for udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus, til Ritzau.

McCaul var mødt op sammen med de to øverste partifolk hos både Republikanerne og Demokraterne ved et arrangement, som det demokratiske medlem Steny Hoyer med danske rødder havde sammenkaldt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er de 31 medlemslande i Nato, som ved konsensus skal beslutte, hvem der skal være generalsekretær i Nato, når Jens Stoltenberg stopper. Måske i forbindelse med et topmøde i juli. Måske først senere.

Medlemmerne af Kongressen har ikke indflydelse på beslutningen. Og når det gælder alliancens suverænt største militærmagt, USA, ligger den beslutning hos Biden, som til gengæld har den stærkeste stemme i alliancen.

SPØRGSMÅL: Vil hun få USA's støtte?

- Som det lyder, havde hun et møde på over en time i Det Hvide Hus. Det er et rigtig godt tegn. Jeg har hørt meget positive ting fra det, siger McCaul.

Reelt fik Mette Frederiksen ifølge en diplomat halvanden time med Biden, hvilket er et langt møde i den sammenhæng.

Det er særligt Danmarks rolle i krigen i Ukraine, der gør indtryk på kongresmedlemmerne.

- Det er det, at Danmark har taget lederrollen i forhold til F16-kampflyene, og det lederskab, som er taget i forhold til konflikten i Ukraine, og hvordan det formidles videre til europæerne og det amerikanske folk.

Den tidligere formand for Repræsentanterne Hus, Nancy Pelosi, mener ligeledes, at Frederiksen vil være et godt valg. Hun vil særligt glæde sig, hvis en kvinde for første gang skal lede Nato.

Statsministeren har kvaliteterne, understreger Pelosi.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har hun helt sikkert. Det er godt, at hun er her og møder vores præsident. Jeg håber det. Men det er ærlig talt nyt for mig, at det var en overvejelse i forhold til besøget her, siger Pelosi til Ritzau.

Midt i svaret bliver Nancy afbrudt af Mette Frederiksen, som skal forlade Kongressen:

- Held og lykke med det, statsminister Frederiksen, siger Pelosi, mens statsministeren drager videre mod Danmarks ambassade for at holde grundlovstale.

Mette Frederiksen har rejst meget det seneste halve år, og hun har holdt møder med mange stats- og regeringschefer, som iagttagere har bemærket og derpå knyttet det sammen med Nato-rygterne.

Statsministeren ledede for nylig en samtale på et topmøde i Europarådet, hvor også USA sad med ved bordet, om et tabsregister for Ukraine.

Denne aktivitet er blevet bemærket i Washington.

- Vi er virkelig glade for, at du er kommet her i dag. Vi vil gerne takke dig for den inspirerende rolle, som du indtager på den globale scene, at du er en kvindelig leder, som vi ser op til og beundrer, siger Demokraternes chefindpisker, Katherine Clarke, i en kort tale til Mette Frederiksen.

Clarke understreger særligt den rolle, Danmark og statsministeren spiller i Nato og i Ukraine.

/ritzau/