Topforhandler udnytter pause til at besøge SF-landsmøde

Lige efter sin gæstetale ved SF's landsmøde skal topforhandler Grete Christensen skynde sig til forhandlinger.

Midt i de højspændte forhandlinger om overenskomster på det offentlige område har Grete Christensen, topforhandler for lønmodtagerne i regionerne, fundet plads til en sviptur til SF's landsmøde i Kolding.

- Jeg er blevet inviteret og spurgt, om jeg ville holde en gæstetale i dag, og det gør jeg da gerne, siger Grete Christensen, som også er formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR).

Efter talen skal DSR-formanden skynde sig tilbage til København for at være med i møder omkring dagens overenskomstforhandlinger.

- I dag er staten i gang, og jeg kører derind, ligeså snart jeg er færdig her. Vi er allesammen tæt forankret omkring statens område, og jeg sidder også med i morgen på det kommunale område, siger hun.

Der forhandles på det statslige område lørdag, det kommunale område søndag og på det regionale område mandag efter planen.

- Det er nogle meget anderledes forhandlinger i år, og man oplever en enorm politisk indblanding, siger hun.

- Det kan måske blive nødvendigt at kigge på den danske aftalemodel efterfølgende, for der er en skævvridning af magtbalancen.

Også en anden central person i fagbevægelsen taler lørdag til SF's landsmøde i Kolding.

Blot en dag efter kæmpefusionen mellem hovedorganisationerne FTF og LO faldt på plads fredag, er forbundsformand for 3F Per Christensen nemlig gæstetaler ved landsmødet.

Fagforbundet 3F spillede en afgørende rolle op til fusionen, da 3F indtil det sidste truede med at ville stemme nej.

Men torsdag lagde 3F efter en række indrømmelser sig fast på et ja, hvilket sikrede afgørende stemmer for fusionen inden for LO.

SF's landsmøde finder sted i dagene 13. til 15. april.

/ritzau/