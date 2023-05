Topledelsen i Region Midtjylland blev advaret om ventetider på AUH

Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital (AUH) hejste et advarselsflag om kapacitetspres og ventetider over for den øverste ledelse i Region Midtjylland i sommeren 2022.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af et brev til blandt andet regionsdirektør i Region Midtjylland Pernille Blach Hansen.

- Vi vil endnu en gang understrege, at kapacitetspresset har alvorlige konsekvenser for AUH’s mulighed for at løse de opgaver, som kun AUH kan løse i Region Midt, skrev den daværende hospitalsledelse ifølge avisen.

Hospitalsledelsen understregede desuden, at et stigende antal patienter "giver betydeligt forringede muligheder for at planlægge og gennemføre højt specialiserede behandlinger, herunder kræft".

Brevet er ifølge Jyllands-Posten skrevet af blandt andet tidligere hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og tidligere lægefaglig direktør Claus Thomsen.

De har begge mistet deres job som konsekvens af sagen om for lange ventetider for patienter med tarmkræft.

Også Susanne Lauth, som er sygeplejefaglig direktør på AUH, stod som afsender af brevet. De skrev brevet på vegne af hospitalet til den administrative ledelse i Region Midtjylland den 29. juni 2022.

I brevet foreslår den tidligere hospitalsledelse, at AUH skal friholdes for ikkespecialiserede behandlinger, så de specialiserede behandlinger bliver beskyttet.

I marts kom det frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet unødvendigt længe på en operation på Aarhus Universitetshospital. Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

Siden er tallet vokset til 313.

Patienterne måtte vente op til otte uger på en operation. Selv om de har lovkrav på at blive opereret, senest to uger efter at det er besluttet, at de skal opereres.

En rapport fra Kammeradvokaten har slået fast, at der "med overlæg" er begået ledelsesmæssige fejl.

Ifølge Kammeradvokaten er fejlene "meget grove", og blev "begået bevidst og fastholdt over en længere periode".

