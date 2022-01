Toppolitifolk: Actioncard stemte overens med politisk udmelding

Indholdet af et actioncard, der skulle bruges ved samtaler med minkavlere, har fået kritik for "urigtigt indhold". Men det var ifølge topfolk i Rigspolitiet i overensstemmelse med de politiske udmeldinger om aflivning af mink.

Kortet fra november 2020 blev lavet, efter at regeringen på et pressemøde havde oplyst, at alle mink i Danmark skulle aflives. Actioncardet var en instruktion til politifolk i, hvordan telefonsamtaler med minkavlerne i den forbindelse skulle forløbe.

Til sidst på kortet var der en instruktion om, at hvis minkejerne nægtede at lade myndighedsfolk optælle deres mink for at få en tempobonus, skulle politifolkene sige:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet.

- Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.

Torsdag hørte Minkkommissionen fra chefpolitiinspektør Peter-Chresten Ekebjærg.

Han blev forelagt en mail-udveksling mellem ham og Lykke Sørensen, der er politidirektør i Rigspolitiet, fra 10. november 2020 om pågældende actioncard.

Lykke Sørensen er placeret umiddelbart under rigspolitichef Thorkild Fogde, mens Peter-Chresten Ekebjærg referer til hende.

Ekebjærg til Lykke Sørensen og gjorde hende opmærksom på formuleringen i actioncardet. Til det svarede Lykke Sørensen, at hun havde orienteret Fogde og Justitsministeriet.

- Jeg har i den forbindelse tilkendegivet, at fremgangsmåden og formuleringen i actioncardet svarer til den offentlige udmelding, og at der ikke derved er givet pålæg eller lignende, skrev hun videre.

Og den vurdering deler Peter-Chresten Ekebjærg torsdag. Han forklarede for kommissionen, at på baggrund af de politiske udmeldinger var opfattelsen, at "det var den vej, det endte."

Da Ekebjærg og Lykke Sørensen skriver sammen, har Rigspolitiet allerede fået at vide, at der arbejdes på et hastelovforslag.

Det er nemlig på daværende tidspunkt vurderingen i blandt andet Fødevarestyrelsen og Justitsministeriet, at der kun var lovgrundlag til at kræve mink aflivet på farme med coronasmitte samt farme inden for en afstand af 7,8 kilometer fra de farme.

Ikke desto mindre blev Rigspolitiets actioncard brugt til samtaler med minkavlere, uanset om der var lovgrundlag eller ej.

Derfor måtte Rigspolitiet senere ringe til otte minkavlere og præcisere deres formuleringer fra det første opkald.

Siden har Rigspolitiets actioncard også været genstand for kritik i en advokatundersøgelse. Her fremgår det, at der i kortet er "urigtigt indhold".

I sin forklaring angav Peter-Chersten Ekebjærg, at han ikke deltog i at udarbejde det pågældende actioncard.

Desuden var det ledelsesmæssige og juridiske ansvar ifølge Ekebjærg uddelegeret til to ledere på lavere niveau. Begge lederne skal afhøres senere.

/ritzau/