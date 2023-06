Torsdag kan der falde regn lokalt flere steder

Lokale regnbyger kan torsdag ramme flere steder i Danmark, vurderer Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) efter at have observeret spredte regnbyger på vejrradaren.

Det vil i så fald være den første nedbør i lang tid. Det fortæller Jesper Eriksen, som er vagthavende meteorolog ved DMI.

- Vi forventer ikke, at det kommer til at stå ned i stænger, så det kan være nedbør fra nul til tre millimeter, siger han.

På landsplan har der ikke være registreret nedbør i 22 dage. Der er dog faldet få millimeter enkelte steder de seneste tre uger. Men det har været så lidt, at det ikke er registreret som "nedbørsdag".

Langt de fleste i landet vil da heller ikke opleve regnbyger torsdag, siger Jesper Eriksen.

- Der er ikke nogen særlig landsdel, som kan se frem til regn. Men jo længere vestpå man kommer i Danmark, desto mindre er chancen for lokale byger.

- Så i Midt- og Vestjylland har vi altså sagt, at der holder det nok tørt resten af dagen, men i resten af landsdelene kan der altså komme lokale byger, siger han.

Temperaturen torsdag vil trods udsigten til en smule regn fortsat være i den høje ende. Her forventes mellem 22 og 27 grader og lidt vind.

I de kommende dage forventer DMI, at der kan komme flere lokale byger. Det er dog svært at sige præcis, hvor mange og hvor kraftige de vil være.

I weekenden nåede det landsdækkende tørkeindeks op på 10,0 og dermed det højeste niveau på skalaen.

Den smule regn, der måtte falde torsdag, ændrer ikke på det billede, understreger Jesper Eriksen.

DMI oplyste søndag, at maj og juni har været så tørre, at de indtil nu kun har kastet 14,1 millimeter regn af sig på landsplan.

Normalen for maj og juni lyder på 111,6 millimeter.

Den voldsomme tørke har fået flere kommuner til at indføre afbrændingsforbud.

Forbuddet betyder, at man ikke må bruge kulgrill og grill uden for egen eller privat grund. Det er heller ikke tilladt at ryge i naturen, tænde bål og bruge åben ild udendørs.

Udendørs må man heller ikke bruge apparater og genstande, der skaber gnister, gløder og flammer.

Overtrædelse af forbuddet kan udløse bøde, oplyser lokale brandvæsener.

/ritzau/