Tour-bølge skal få flere unge på cyklen

Tour de Frances løbsdirektør og en vicepræsident fra EU-Kommissionen er blandt gæsterne, når Københavns Kommune har inviteret til et "cykeltopmøde" 30. juni.

Her skal parterne dele erfaringer og idéer, der skal fremme cyklisme - og med danske og københavnske briller særligt hos de unge.

Det fortæller værten, overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Noget af det, som vi ser på i København, er, hvordan vi ser næste generation af cyklister, altså børnene og de unge, tør kaste sig ud på vejene, siger hun.

- Vi ser ikke bare i København men i hele Danmark en tendens til, at flere og flere unge er mere interesserede i at eje en bil end at hoppe op på en cykel.

- Vi vil gerne prøve at se på, hvordan vi har en førerposition inden for cykling, både fordi det er sundt, mindsker trængsel og gør det lettere at spare CO2.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) håber, at udtalelsen i sidste ende vil indeholde nogle målsætninger, som deltagerne kan holdes op på:

- Jeg håber, at vi får udvekslet en masse god inspiration mellem de mange gode deltagere, siger hun.

- Og så håber jeg også, at vi når til enighed om at sætte nogle ambitiøse mål for cyklingens fremtid i København og de mange andre byer, der deltager.

Regeringen deltager også i form af transportminister Trine Bramsen (S). Planen er, at parterne skal komme frem til en udtalelse med konkrete anbefalinger til, hvordan cyklismen i Danmark kan styrkes de kommende år.

Dagen efter mødet starter verdens største cykelløb, det franske etapeløb Tour de France, i København.

De to efterfølgende dage kører løbet fra Roskilde til Nyborg og fra Vejle til Sønderborg. Det er første gang, at Tour de France har lagt vejen forbi Danmark.

/ritzau/