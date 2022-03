Tour de France kommer til at skabe trafikkaos i Danmark

Det kommer til at påvirke trafikken markant, når de tre første etaper af Tour de France for første gang løber af stablen i Danmark til sommer.

Cykelløbet kommer fra den 1.-3. juli igennem 13 af landets kommuner.

- Vi forventer, at det her får en omfattende betydning for trafikken. Af den simple grund, at der ikke er muligt at køre på ruten eller krydse den undervejs, siger områdechef for Vejdirektoratet Charlotte Vithen.

Løbets danske del er delt op i tre etaper. Den første vil foregå i København, den anden strækker sig fra Roskilde til Nyborg, og tredje etape går fra Vejle til Sønderborg.

Langs ruten kan man lokalt forvente afspærringer af vejene i 4 til 12 timer på løbsdagene.

Særligt etapen fra Roskilde til Nyborg kommer til at have stor påvirkning for trafikken på en af årets store rejsedage, den 2. juli. Det er en uge inde i skolernes sommerferie, og der er også Roskilde Festival.

Her vil Storebæltsbroen være lukket for trafik i fem timer fra klokken 13 til 18.

Hvis man forventer at rejse på ferie den weekend, er anbefalingen fra Vejdirektoratet helt klar.

- Hvis man skal krydse Storebælt, så vil jeg opfordre til, at man så vidt muligt prøver at tage af sted på et andet tidspunkt end lørdagen, siger Charlotte Vithen.

Den generelle anbefaling er, at man sætter ekstra god tid af til køreturen og holder sig løbende orienteret om trafikken på trafikinfo.dk.

Det samme gør sig gældende, hvis man gør sig håb om at se cykelløbet på tæt hold som tilskuer.

- Vores største og vigtigste råd er, at man skal orientere sig på forhånd. Sæt god tid af til at rejse, lad bilen stå, hvis det er muligt, og brug enten det offentlige eller cyklen, siger Ida Bigum, der er direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark.

/ritzau/