Trådløs højttaler: Det skal du overveje

Nu til dags kan du vælge mellem en trådløs højttaler med wi-fi- eller bluetooth-forbindelse. Hvis du ikke kan få begge dele, er her tipsene til at vælge.

Der findes efterhånden adskillelige former for trådløse højttalere. Men ud over design og størrelsen på dem er det også vigtigt at tage højde for, om de skal afspille musik via wi-fi eller bluetooth.

Thorben Bayer er projektleder ved Forbrugerrådet Tænk, og han fortæller, at for at tage den beslutning skal du først finde ud af, om din højttaler skal stå i hjemmet, eller om den skal kunne tages under armen og med på stranden eller i sommerhuset.