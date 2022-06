Trænede sporhunde finder hurtigt corona. Det er næsten lige så sikker som en PCR-test

I lufthavne i Finland, USA og Saudi-Arabien har sporhunde med succes screenet passagerer for corona. En ny fransk undersøgelse viser, at resultaterne fra sporhunde kan være langt mere præcise end en såkaldt hurtigtest, der udføres med podepind i næsen.

Ifølge den britiske avis The Guardian viser det franske studie, at trænede sporhunde kunne finde 97 procent af de covid-positive med symptomer og næsten 100 procent af de testpersoner, der var covid-positive, men ikke havde symptomer på sygdommen. Dermed er svarene næsten lige så sikre som ved en PCR-test, der foretages ved en podning i svælget. Men hvor det typisk tager et døgn at få svar på en PCR-test, kan en sporhund finde corona på få sekunder.