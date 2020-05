Trafikken oplevede stort fald under corona-nedlukning

Den private og offentlige trafik skønnes lige nu at være på 60 procent af det normale efter delvis nedlukning.

Det har haft store konsekvenser for borgernes færden, at statsminister Mette Frederiksen (S) 11. marts lukkede store dele af landet ned på grund af udbredelsen af coronavirus.

Biltrafik, offentlig transport og folks rejser gennem landet er mindst blevet halveret. Det fremgår af en økonomisk rapport, som tre professorer har udarbejdet forud for genåbningens fase to. Den ventes at blive meldt ud om få dage.

De har også analyseret data fra folks færden via deres mobiltelefon og aktiviteten for rejsekortet.

Ser man på trafikken af personbiler, varevogne og lastbiler, blev den, på de strækninger man har overvåget, halveret til omkring 27.500 umiddelbart efter den delvise nedlukning.

Det viser data fra 30 udvalgte vejstrækninger i hele landet per dag. Personbiler oplevede klart det største fald.

- Personbilstrafikken faldt til omkring 55 procent af normalniveauet umiddelbart efter nedlukningen, skriver de i rapporten.

Det antages at normalniveauet var omkring 50.000 på de udvalgte strækninger i hverdagene før nedlukningen.

Siden har personbilstrafikken været langsomt stigende til omkring 70 procent af normalniveauet, hvilket er 35.000 bilister på strækningerne, i slutningen af april.

Også den offentlige trafik oplevede nedgang. Antallet af passagerer med almindeligt rejsekort faldt til omkring 10-20 procent af det normale niveau.

I morgenmyldretiden faldt antallet af passagerer fra 220.000 til cirka 30.000 passagerer.

Om eftermiddagen faldt antallet fra cirka 160.000 passagerer til 15.000, og den øvrige tid var det fra cirka 220.000 til cirka 40.000.

Derefter er der sket en langsom stigning til omkring 20-35 procent af normalniveauet i slutningen af april.

Der har også været et brat fald i rejser mellem og inden for kommunerne. Det kan professorerne se ved at kigge på teledata, som opstår, når folks mobiltelefoner knytter sig til mobilmaster.

Det er anonymiseret data.

- Nedlukningen påvirkede særligt antallet af rejser på tværs af kommuner, og denne rejseaktivitet ligger stadig omtrent 20 procent under niveauet for februar 2020, lyder det i rapporten.

Samlet estimeres det nuværende aktivitetsniveau at være 60 procent af normalen.

/ritzau/