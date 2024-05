”Tragisk sag for alle parter”. To sosu-ansatte dømt efter tragisk dødsfald

Morgensamling begynder og slutter i dag med kunst. Først skal vi på landets største kunstmuseum, Statens Museum for Kunst i København, som der rettes en kritik imod på grund af en aktuel udstilling, der behandler jødisk identitet og jødisk kulturhistorie. Ingen af værkerne af jødiske Yvette Brackman handler om Israel, zionisme eller det forhenværende Palæstina, men alligevel laver museet en krog til den aktuelle konflikt i sin udstillingstekst. Den sammenkædning undrer flere iagttagere. Ifølge museet selv var det slet ikke hensigten, tværtimod. Læs mere om sagen i Kristeligt Dagblad.

To sosu-ansatte dømt efter tragisk dødsfald

Vi skal til Aarhus og en sag om et tragisk dødsfald, der nu har fået konsekvenser for to kvinder. Retten i Aarhus afsluttede i går ifølge TV2 Østjylland sagen, der har været hele tre og et halvt år undervejs i retssystemet, og som handler om grov pligtforsømmelse og skødesløshed hos en social- og sundhedsassistent og en medhjælper på et plejehjem i Aarhus Kommune. Her døde en mandlig beboer efter at have fået et stykke pølse galt i halsen, og kvinderne er nu i retten blevet dømt skyldige og skal betale 5000 kroner i bøde, fordi de handlede forkert i situationen.

Det er en tragisk sag for alle involverede, lyder det fra anklageren.

Kommuner fjerner støvsugning hos ældre

Vi bliver på ældreområdet, dog i Skive. For her stopper kommunen med at give støvsugningshjælp til områdets cirka 850 ældre. Hvis de fremover vil have gjort rent, skal de selv anskaffe sig en robotstøvsuger for egen regning. Det vil spare kommunen cirka 2,2 millioner kroner om året, skriver Jyllands-Posten.

Samme manøvre er lavet eller er på vej i 30 andre kommuner, heriblandt Kolding og Aarhus. Ifølge Forbrugerrådet Tænk kan robotstøvsugere ikke erstatte almindelig støvsugning og rengøring. Der er brug for at ændre loven, lyder det fra organisation.

Indre Mission sælger ejendomme for at sikre økonomien

Et andet sted i Jylland har man også lavet en økonomisk manøvre. Det gælder Indre Mission, der har hovedkvarter på Korskærvej i Fredericia, som er en større forretning. Her har man måtte sælge ud af sine ejendomme for at sikre en sund økonomi, fremgår det af den seneste årsrapport fra Indre Missions fond, som officielt hedder "Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark" og er registreret som en erhvervsdrivende fond. Rapporten beretter ifølge Fredericia Dagblad om et udfordrende 2023 med nedsat aktivitet i næsten alle forretninger, som inkluderer hotel- og campingdrift, rejseselskab, bogforlag og genbrugsbutikker. Alligevel kommer kirken ud af året med et overskud på 914.144 kroner, som sikres primært af frasalg af ejendomme.

Israel hævder at kontrollere korridor

Vi springer videre til krigen i Gaza. Her hævder Israels militær at have taget kontrol med en korridor, der løber parallelt med grænsestrækningen mellem Egypten og Gaza. Det oplyser en talsmand for Israels militær ifølge Reuters og Times of Israel. Israel har lokaliseret 20 tunneler, som løber under grænsen mellem Egypten og Gaza. Det israelske militær formoder, at tunnelerne er blevet brugt af Hamas til at smugle våben ind i Gazastriben.

Gravrøvere har i årtier stjålet kunstskatte fra Italien

Morgensamling skal som lovet se på kunst igen og en lykkelig afslutning. Vi skal til Italien, som gennem årtier har mistet kunstskatte, der er blevet stjålet fra grave og udgravninger og ofte solgt videre ud af landet. Der er tale om både bronzefigurer, malerier og mønter. En af de mest værdifulde genstande er en sølvmønt fra det fjerde århundrede, som forestiller vinguden Dionysos, som er blevet fundet i New York. Nu leverer USA omkring 600 antikke kunstgenstande, som gennem årene blevet stjålet i Italien, tilbage, skriver The Guardian. Genstandene vurderes at være næsten 450 millioner kroner værd.