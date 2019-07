Transkønnede børn og unge genres af deres cpr-nummer

Politisk flertal vil give børn ret til juridisk kønsskifte. Forening ønsker, at man dropper aldersgrænse.

Det er rigtig godt, at et flertal i Folketinget vil give børn ret til juridisk kønsskifte.

Sådan lyder det fra Marie Elisabet Lind-Thomsen, der er forperson i Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn (FSTB).

- Vi regner med, at det er noget, som der er nogle, der vil arbejde med efter sommerferien, siger hun.

Udtalelsen kommer, efter at Kristeligt Dagblad tirsdag skriver, at et politisk flertal bestående af Enhedslisten, De Radikale, Socialdemokratiet og Venstre, vil tillade, at personer under 18 år kan foretage et juridisk kønsskifte.

Siden 2014 har det i Danmark været lovligt for personer over 18 år at få et juridisk kønsskifte. Ved et juridisk kønsskifte får vedkommende blandt andet mulighed for at ændre de sidste fire cifre i cpr-nummeret, som angiver, hvilket køn man er.

Ifølge Marie Elisabet Lind-Thomsen oplever transkønnede børn og unge dagligt problemer, fordi deres cpr-nummer ikke stemmer overens med deres udseende.

- Børnene render ind i en masse praktiske problemer i hverdagen, fordi de har et cpr-nummer, der ikke passer til den måde de ser ud på og den måde, som de opfatter sig selv på.

At gå på biblioteket og låne en bog kan for eksempel skabe problemer, fordi mange kommuner bruger sygesikringsbeviset som lånerkort.

- Så står man (barnet, red.) med et sygesikringsbevis og en bibliotekar, der kigger, og man kan nærmest ikke få lov at låne en bog.

- Man skal hele tiden konfronteres med, at det cpr-nummer, man har, ikke passer til det udtryk, man har, og som folk ser en som, siger hun.

Flere af partierne vil gerne se mod Norge efter inspiration til en model. Her har man siden 2016 tilladt børn, der er fyldt seks år, at foretage juridisk kønsskifte.

Står det til FSTB skal der imidlertid ikke være nogen aldersgrænse.

- Det nemmeste ville være, hvis man ikke indførte en aldersgrænse, siger Lind-Thomsen.

