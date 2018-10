Transportbranche bakker op om skrappere miljøkrav

Brancheorganisationer inden for transport finder det rimeligt, at miljøministeren vil stramme krav i byerne.

Selv om det kan betyde, at vognmænd og trafikselskaber kommer til at skifte en del af deres flåde ud med nyere biler, så bakker transportorganisationer op om forslaget om skrappere miljøzoner i landets fem største byer.

Det er miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der i forbindelse med regeringens klima- og luftudspil foreslår, at lastbiler, busser og varebiler bliver mødt med strengere krav til udledning af partikler og NOx-gasser.

Kravene indfases gradvist fra og med 2020 og til 2025.

- Det er et velafbalanceret og realistisk forslag, som regeringen kommer med her.

- Klimahensynet er vejet fint af med hensynet til mobilitet, og hensynet til at vi har den nødvendige tid til omstillingen.

- For selvfølgelig skal vi også levere til den dagsorden, og mange er jo allerede begyndt at omstille sig allerede nu, siger Michael Svane, der er branchedirektør hos DI Transport.

Han forudser dog, at særligt kravene til varebiler vil møde modstand.

- Dem er der jo rigtigt mange af. Det omfatter blandt andet de håndværkerbiler, som kører ind og ud af byerne, og derfor kan det godt være, at der vil lyde kritik fra den kant, siger han.

Jesper Højte Stenbæk, der er fagchef for Transport og Intrastruktur i Danks Erhverv, er også positiv over for udspillet.

Han undrer sig dog over, at det er de fem byer selv, der individuelt kan bestemme, om de vil omfattes af kravene.

- Vores biler kører over hele landet, så det er vigtigt, at reglerne er ens over hele landet, og for den sags skyld over hele Europa, siger han.

Fagchefen peger også på vigtigheden af, at lovgivningen følger med tiden.

Hvis det for eksempel kommer til et gennembrud for biodiesel, så skulle lovgivningen ikke gerne forhindre brugen af det, siger han.

