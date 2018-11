Transportminister giver grønt lys for hundetrukne vogne

Det glæder hundefolket, at minister nu præciserer, at kørsel med hundevogne som udgangspunkt er tilladt.

Det er tilladt at spænde slædehunde foran en vogn og køre på veje, der er reguleret efter færdselsloven.

Det slår transportminister Ole Birk Olesen (LA) nu fast, efter at der har været usikkerhed om lovligheden af brugen af hundetrukne vogne.

- Kørsel med hundetrukne vogne er en sund og givende fritidsinteresse og sport, som skal være tilladt i Danmark. Og efter at jeg har kigget på sagen, kan jeg konstatere, at det faktisk er lovligt på færdselslovens område, siger Ole Birk Olesen i en skriftlig kommentar.

- Samtidig har jeg noteret mig, at branchen har udtrykt et ønske om, at området bliver reguleret, så der ikke længere er tvivl om reglerne, siger ministeren.

Meldingen vækker glæde hos Dansk Polarhunde Klub, der har medlemmer, som kører med hundetrukne vogne i blandt andet statens skove.

Foreningen oplevede sidste efterår, at Naturstyrelsen trak flere tilladelser til at køre med hundevogne tilbage.

Men nu slår transportministeren fast, at det som udgangspunkt er tilladt at køre med vognene.

- Vi er utroligt positive over, at vi har fået den her tilkendegivelse om, at vi fortsat kan dyrke vores fritidsinteresse, siger Marianne Schlüter, der er formand for klubben.

- Det ville være et fuldtidsjob, hvis vi eksempelvis skulle køre på cykel og træne hundene enkeltvist, siger hun.

Transportministeren præciserer, at Naturstyrelsen stadig skal have mulighed for at regulere kørslen med hundevogne.

Derfor skal hundeklubben nu have en snak med Naturstyrelsen om de nærmere vilkår.

Men med meldingen fra transportministeren håber formanden, at det bliver lettere at komme igennem med ønsket.

- Vores kørere tager altid hensyn til de øvrige gæster i skoven. Vi fortæller gerne om vores hunde og giver også gerne en tur, siger Marianne Schlüter.

Transportministeren forventer, at en bekendtgørelse med virkning fra 1. januar 2019 kan skabe klare rammer for kørsel med hundevogne.

/ritzau/