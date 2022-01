Transportminister vil sætte en stopper for spøgelsesfly

Den store smittespredning med coronavirus rundt om i verden betyder, at mange fly lige nu ikke bliver fyldt op af rejsende. Alligevel går mange af flyene på vingerne på grund af en særlig EU-regel, udnyttelseskravet.

Det tilsiger, at luftfartsselskaber skal benytte en vis del af deres start- og landingsslots i lufthavnene for at sikre sig fortrinsret til at beholde dem året efter.

Men det vil fire transportministrene fra Belgien, Finland, Italien og Danmark nu have lavet om på. De har derfor lavet en indsigelse til EU-Kommissionen.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) fortæller, at han vil have sænket kravet til, hvor mange fly der skal på vingerne.

- Det er jo håbløst, hvis der skal flyve tomme fly rundt i det europæiske luftrum alene på grund af rigide regler.

- Vi har tidligere gjort kommissionen opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt, at man vil stille forstærkede krav på nuværende tidspunkt, hvor der stadig er en coronasituation, der presser sig på, siger Benny Engelbrecht.

Lige nu er der krav om, at 50 procent af flyselskabernes start- og landingsslots skal udnyttes. Og det er ifølge ministeren passende.

Problemet er ifølge ham, at EU-Kommissionen vil hæve det til 64 procent fra den 26. marts.

Og det kan betyde, at der kommer til at flyve en masse spøgelsesfly rundt i europæisk luftrum, fordi coronapandemien fortsat vil lægge en dæmper på europæernes rejselyst.

- Jeg tror simpelthen bare, at EU-Kommission har været alt for optimistisk, i forhold til hvornår man vender tilbage til en normal situation.

- Når jeg kigger ud i Europa, kan jeg se masser af steder, hvor der er store udfordringer og meget få passagerer, siger ministeren.

Og tomme fly - spøgelsesfly - er der dårlige af flere grunde. Dels belaster det de allerede pressede flyselskaber, der kæmper med både økonomi og corona-sygemeldinger fra personalet.

Dels er det tomme klimakalorier, når der flyver fly rundt uden at transportere folk.

Benny Engelbrecht håber nu, at EU-Kommissionen vil tage det kravet op til genovervejelse.

Han vil forsøge at få flere af sine rådskolleger med på indsigelsen og håber, det kan blive drøftet på det kommende, uformelle rådsmøde.

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa har for nylig udmeldt, at det forventer at måtte flyve 18.000 halv- eller hel tomme ture over vinteren.

Før coronapandemien var reglen, at flyselskaberne skulle udnytte 80 procent af de start- og landingsslot, hvis de ville være sikre på at have dem året efter.

/ritzau/