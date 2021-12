Travle juledage i vente for udbydere af lyntest

Det er ved at være oppeover, hvis man vil testes for coronavirus før juleaften.

Det mærker man hos de to udbydere af lyntest, Falck og Copenhagen Medical.

Torsdag formiddag er der stor interesse for at blive podet i næsen, og også de kommende dage ventes stort rykind.

- Vi forventer, at der bliver rigtig travlt på vores testcentre. Det er vi klar til og har sat bemandingen efter. Vi gør alt, hvad vi kan for at minimere kødannelse, siger Dennis Sørensen, pressemedarbejder i Falck.

Falck står for lyntest i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland.

På Falcks hjemmeside kan man se åbningstiderne for de 130 testcentre, og man kan også se, hvor længe man skal stå i kø på et givent tidspunkt.

Torsdag formiddag er der eksempelvis 60 minutters ventetid i testcentret i Bruuns Galleri i Aarhus.

Der vil også blive udført lyntest juleaftensdag og i juledagene.

Også Copenhagen Medical, der udfører lyntest i Region Hovedstaden, forventer travlhed.

- Vi forventer en meget travl dag. I går (onsdag, red.) foretog vi 105.000 lyntest, og vi står for at skulle skalere op til 185.000 daglige test, siger presseansvarlig Trine Baadsgaard.

Opskaleringen sker i forbindelse med, at myndighederne har besluttet at skrue op for den samlede testkapacitet i forbindelse med opblomstring af smitten.

Det skal gøre det muligt - samlet set - at foretage 500.000 lyntest dagligt samt 230.000 PCR-test. Det vil sige i alt 730.000 test.

Da testkapaciteten var på sit hidtil højeste i foråret 2021, kunne man til sammenligning foretage 670.000 test.

Det kræver mange hænder, og det er en udfordring at skaffe, forklarer Trine Baadsgaard.

- Vi har tre uddannelseshold hver dag for at uddanne nye podere og ansætter 500 om ugen. Til forskel fra sidste nedlukning så er samfundet nu i vidt omfang åbent, så der er kamp om hænderne.

En anden udfordring er, at også poderne kan blive ramt af sygdom.

- Ligesom det øvrige samfund er vi udfordret af, at vores podere også bliver syge. De bliver testet hver morgen, og de positive bliver sendt hjem, siger Trine Baadsgaard.

/ritzau/