Travle og stressede læger slår alarm over behandlingskvalitet

I det danske sundhedsvæsen er et stort antal medarbejdere så stressede og fortravlede, at det går ud over patienterne.

Det mener mange læger ifølge en ny undersøgelse fra fagforeningen Yngre Læger, skriver Berlingske.

Undersøgelsen er lavet blandt 4000 læger.

Her svarer knap hver fjerde læge på hospitalerne, at de i høj grad eller i meget høj grad er påvirkede af arbejdsrelateret stress i dagligdagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Cirka ti procent af dem, der i meget høj grad oplever arbejdsrelateret stress, registrerer i meget høj grad problemer med behandlingskvaliteten og patientsikkerheden, viser undersøgelsen ifølge Berlingske.

Samtidig har flere end ni ud af ti læger i løbet af den seneste måned oplevet, at der var for få ansatte på arbejde i forhold til opgaverne.

Direktør i organisationen Danske Patienter Morten Freil mener, at lægernes budskab desværre bekræfter de oplevelser, som mange patienter har.

- Patienter oplever, at de selv bliver nødt til at holde styr på deres forløb, fordi medarbejderne har så travlt. Det opfattes negativt, og den travlhed øger risikoen for, at der sker fejl. Det er virkelig bekymrende, at man som patient ikke kan være sikker på, at man får den rette behandling, siger han til Berlingske.

Undersøgelsen viser videre, at det er inden for psykiatrien og på akutområdet, at de mest stressede medarbejdere, som også har et højere sygefravær, findes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hos Yngre Læger skaber undersøgelsen da også bekymring for situationen på akutmodtagelserne, der ses som hospitalernes "hjerte", hvor det er meningen, at der skal arbejde rigtig mange læger.

Det fortæller forperson Helga Schultz til Berlingske.

Hun mener, at det er en ledelsesopgave for hospitalerne og regionerne at passe bedre på medarbejderne.

Formanden for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach (R), erkender over for avisen, at budskabet fra lægerne er et "faresignal, vi skal reagere på".

/ritzau/