Tre år senere: Store turismeprojekter er ikke realiseret

Ingen af de 10 projekter, som regeringen i 2015 åbnede op for i kystnære områder, er blevet bygget endnu.

I oktober 2015 blev de slået stort op som mulige turistmagneter, der kunne sparke liv i økonomien i tyndt befolkede områder af Danmark.

Men tre år senere er der endnu ikke bygget nogen af de 10 turismeprojekter i kystnære områder, der dengang fik grønt lys og dispensation fra strandlinjebeskyttelsen.

Det fortæller DR, der har undersøgt status på de 10 projekter.

Det viser sig, at to af dem er lagt i graven, mens en del af de resterende kæmper med at finde de nødvendige investorer.

Det gælder blandt andet det klithotel, som efter planen skal opføres i den nordjyske badeby Løkken.

- Vi har ingen lige nu, som vi kan sige, der arbejder med projektet. Der var to investorer, som var voldsomt interesserede.

- Men det strander, når det kommer til, hvem der skal drive det. De siger, at det er for småt, siger Hjørrings socialdemokratiske borgmester, Arne Boelt, til DR.

Årsagen til de manglende investorer er ifølge Anne-Mette Hjalager, der er turismeprofessor ved Syddansk Universitet, at der kan være tvivl om projekternes afkast.

- De fleste af de her projekter har ikke en "business case". Det vil sige, at det er meget, meget usikkert, om det her kan svare sig.

- Det betyder, at investorerne er tilbageholdende. De kan godt regne ud, at det her ikke kan løbe rundt, siger hun.

Der er dog også steder, hvor man er tættere på at få gjort planerne til virkelighed.

Ved Nordals forventer Sønderborg Kommune, at man om to år kan begynde at bygge et nyt ferieresort.

På samme måde er man på Lolland fortsat optimistisk i forhold til at få bygget safarilodges i nærheden af Knuthenborg Safaripark ved Bandholm.

/ritzau/