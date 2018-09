Tre bøder er udstedt for maskering

* Tildækningsforbuddet trådte i kraft 1. august 2018.

* Alle beklædningsgenstande, der dækker ansigtet, er forbudt på offentlige steder. Det kan være burka, niqab, elefanthue, huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter og kunstige skæg.

* Politiet har udstedt tre bøder for overtrædelser af tildækningsforbuddet.

* Bøderne er udstedt til en kvinde som bar niqab i et storcenter. En kvindelig turist fra Tyrkiet, som bar niqab, da hun ville forny sit visum på politistationen. En mand som havde skimaske på og bar overkrop på gaden.

* Hvis man overtræder tildækningsforbuddet, udløser det i førstegangstilfælde en bøde på 1000 kroner. Anden gang stiger det til 2000 kroner, så 3000 kroner, og i fjerde tilfælde lyder bøden på 10.000 kroner.

* Rigmanden Rachid Nekkaz fortæller, at han er klar til at komme til København hver måned fra nu af for at understrege sit engagement og sin vilje til at betale bøderne.

Fakta: Rigspolitiet, Ritzau, Rachid Nekkaz.

/ritzau/