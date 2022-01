Tre børn har haft akut nyresvigt efter større E. coli-udbrud

Statens Serum Institut (SSI) efterforsker i øjeblikket et udbrud med en diarréfremkaldende E. coli-bakterie (STEC).

Det oplyser instituttet i en pressemeddelelse.

Siden 3. december er 13 personer blevet forbundet med udbruddet. Blandt dem har tre børn udviklet akut nyresvigt, hvilket ifølge SSI kan være en alvorlig følge af infektion.

Der er tale om "et alvorligt udbrud", udtaler epidemiolog Luise Müller fra SSI i pressemeddelelsen.

- Vi er specielt opmærksomme, da der her i december blev rapporteret tre børn med akut nyresvigt.

- Patienter med alvorlig diarré, især blodig diarré, bør søge læge for at få en korrekt diagnose, lyder det.

De 13 patienter er fire mænd og ni kvinder mellem 2 og 90 år fra alle regioner i landet med undtagelse af Region Nordjylland.

De syge har ikke været ude at rejse og har ikke deltaget i fælles begivenheder i tiden op til, at de blev syge.

- Da vi endnu ikke kender smittekilden til dette udbrud, er det bedste råd, vi kan give, at man skal huske at gennemstege hakket kød og skylle frugt og grønt grundigt, inden man spiser det, lyder det fra Luise Müller.

SSI efterforsker udbruddet sammen med Fødevarestyrelsen og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Seruminstituttet skriver, at netop denne type E. coli-bakterie "er en af de mest aggressive typer, der meget ofte er forbundet med hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)".

HUS kendes også som akut nyresvigt og kan altså udvikle sig efter infektion med denne type bakterie.

SSI skriver, at et lignende udbrud sås i 2012. Her blev der rapporteret 13 STEC-tilfælde over en periode på seks uger.

En "usædvanlig stor andel" udviklede HUS, og opklaringen pegede på hakket oksekød som årsag til udbruddet.

Smitte med STEC sker i Danmark som oftest via forurenede fødevarer, ved smitte fra en anden person eller ved direkte eller indirekte kontakt til drøvtyggere som kvæg, får og geder.

Ifølge SSI er det vigtigste for patienter med diarré at undgå dehydrering. De skal derfor have masser af væske, mens behandling med antibiotika eller stoppende midler som Imodium bør undgås.

