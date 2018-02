Tre børn om ugen fødes med abstinenser i Aarhus

På landets familieambulatorier støtter man gravide, der har eller har haft et forbrug af medicin eller rusmidler

Der er masser af erfaring med mødre, fædre og rusmidler i Familieambulatoriet i Skejby på Aarhus Universitetshospital.

Kokain, amfetamin, hash, alkohol – ”alt hvad jeg kunne komme i nærheden af”, som én vordende mor ordknapt bemærker til en konsultation med overlæge Merete Hein, da Kristeligt Dagblad er på besøg en vinterdag.

”Kunne” er netop et nøgleord. For lige nu er ikke én eneste af de 68 gravide, som har deres gang i ambulatoriet, ”narkoman” i den klassiske, negative forståelse, og ingen har et aktivt forbrug af stoffer.