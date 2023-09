Tre byrådsmedlemmer i Allerød melder sig ud af Konservative

Tre konservative byrådsmedlemmer i Allerød Kommune har meldt sig ud af partiet.

Det skriver Ekstra Bladet.

Før var syv af byrådets medlemmer konservative. Det tal er nu nede på fire.

Der er tale om Thomas Frisch, Torbjørn Barfod og Bettina Løgager. Førstnævnte angiver, at der har været intern splid i gruppen, og samtidig kritiserer han formand Søren Pape Poulsen.

Thomas Frisch siger til avisen, at han har følt sig forbigået af partiet på flere kommunale sager, siden han blev valgt ind. Han er desuden utilfreds med udpegningen af borgmesterkandidat Jørgen Johansen.

Han er også utilfreds med den konservative partiformand og partiets generelle tilstand, hvor der har været intern uro.

- Det er svært at rumme Konservative på den måde, som det er lige nu med Pape og linjen. Nogle gange bliver man nødt til at spørge sig selv, om man er det rigtige sted. Vi tre, der har meldt os ud, har nok en mere pragmatisk tilgang til tingene, end det Konservative der eksisterer lige nu, siger han til avisen.

Han fortæller dog også, at det ikke nødvendigvis havde påvirket beslutningen om at forlade partiet, hvis der havde været udsigt til, at Søren Pape Poulsen var blevet skiftet ud.

De tre byrødder meldte sig ud midt om natten til onsdag. Det skyldtes, at dronning Margrethe var på besøg i Allerød tirsdag.

Det ville de tre byrådsmedlemmer ikke spolere, og derfor kom udmeldelsen ifølge Ekstra Bladet om natten klokken 02.24.

Thomas Frisch, Torbjørn Barfod og Bettina Løgager er de seneste af flere, der har meldt sig ud af partiet.

Der har været kritik af formand Søren Pape Poulsens linje, og ligeledes har der været utilfredshed med håndteringen af sagen om europaparlamentsmedlem Pernille Weiss.

Partiet mødes til landsråd den 23.-24. september, hvor Søren Pape Poulsen søger genvalg som formand. Ledelsen har fortalt, at han har hovedbestyrelsens opbakning til at fortsætte.

/ritzau/