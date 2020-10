Tre danske bidrag bekymrer Nato

1.

For det første får Danmark kritik for ikke at arbejde hurtigt nok med at etablere den tunge brigade, som vi har lovet.

Især mangler Nato svar på, hvordan Danmark vil stille med de nødvendige infanterikampkøretøjer, som alliancen ikke ser tegn på, at Danmark er ved at anskaffe.

2.

For det andet er Danmark ifølge Nato bagefter i arbejdet med såkaldt signalefterretning, der skal give Nato et bedre overblik i operationsområder.

Specifikt nævner rapporten, at Danmark endnu ikke har en plan for, hvordan vi vil stille med to overvågningsfly, som vi har lovet.

3.

For det tredje er den danske indsats ifølge Nato fodslæbende, når det kommer til at bekæmpe ubåde.

Nato anerkender, at Forsvaret har indkøbt nye slæbesonarer til fregatterne, men de er seks år forsinkede.

Samtidig udtrykker rapporten bekymring over, at Danmark tidligst i 2024 vil kunne bevæbne Søværnets ni Seahawk-helikoptere med torpedoer mod ubåde.

Kilde: Nato Defence Planning Capability Review 2019/2020

/ritzau/