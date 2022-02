Tre danske diplomater opholder sig i Ukraine

Antallet af danske diplomater i Ukraine er nede på tre personer, der alle befinder sig i byen Lviv i den vestlige del af landet.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en mail.

- De tilbageværende danske diplomater i Ukraine, der midlertidigt befinder sig i Lviv, tæller i alt tre personer.

- Dette inkluderer blandt andet ambassadøren og ambassadens forsvarsattaché. Familiemedlemmerne til de udsendte diplomater er tidligere rejst ud af Ukraine, oplyser ministeriet.

Udenrigsministeriet oplyste søndag, at de danske diplomater de kommende dage vil arbejde fra Lviv og etablere et midlertidigt kontor i byen.

De danske diplomater arbejder normalt på den danske ambassade i Kijev, men er rykket væk fra hovedstaden på grund af risikoen for et russisk angreb.

Den danske ambassade er fortsat åbent i Kijev, hvor lokalansatte er på job, men der er tale om minimumsbemanding.

- Minimumsbemandingen på ambassaden betyder, at ambassaden i Kijev fortsat kan holde åbent og tage imod borgerhenvendelser, forudsat at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

- Det er frivilligt for de lokalansatte at møde ind på ambassaden i Kijev. De er blevet tilbudt muligheden for at arbejde hjemmefra, oplyser Udenrigsministeriet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) udtalte i weekenden, at det kan blive nødvendigt at rykke ambassaden væk fra Kijev i en periode.

Lviv ligger tæt ved den polske grænse i den vestlige del af Ukraine - langt fra grænsen til Rusland.

Flere andre lande - herunder Storbritannien, USA og Canada - har rykket deres ambassader væk fra Kijev.

