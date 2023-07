Tre færger sejler i pendulfart mellem Esbjerg og Fanø

Søndag sidst på eftermiddagen sejles der igen med cykler og biler mellem Esbjerg og Fanø.

Det oplyser kommunikationschef Jesper Maack fra Molslinjen, der driver Fanølinjen.

- Meldingen er, at reparationen af rampen er afsluttet, og det betyder, at vi sætter alle vores tre færger ind.

- Så fra nu af sejler vi med alt materiel, og det kommer vi til at gøre, lige så længe, det tager at rydde op, siger Jesper Maack.

Der er lange bilkøer både på færgelejet i Nordby på Fanø og på Esbjerg-siden.

- Det er svært for os at vurdere, hvor mange der venter. For nogle har ventet andre steder end ved færgelejerne. Men vi sejler, indtil der er ryddet op, siger Jesper Maack.

Lørdag formiddag ved 11-tiden brød færgerampen på Fanø sammen.

En løftecylinder gik i stykker og fik rampen til at kollapse.

I faldet blev en anden løftecylinder beskadiget.

Der blev sendt bud efter en kran, der skulle hjælpe med at udbedre skaderne. Men arbejdet viste sig mere omfattende og tidkrævende end først ventet.

Det betød, at færgen kun kunne sejle med gående passagerer.

Flere bilister, der ventede på at komme med færgen, måtte overnatte i deres biler.

Omkring 30 personer takkede ja til at overnatte i Fanø Hallen, som slog dørene op for strandede passagerer.

Ifølge kommunikationschefen er der tale om et "sort uheld", som man ikke kunne have forudset.

- Men som altid med den slags hændelser kigger vi nu på, hvad der var årsagen til, at cylinderen gav slip. Det finder teknikerne ud af, og så får vi en melding om det, siger Jesper Maack.

Rejsende, der har haft ekstra udgifter til eksempelvis overnatning og fortæring grundet problemerne, opfordres til at henvende sig til Fanølinjen.

- De skal skrive til vores kundeservice, hvis de vil rejse et krav over for os, siger Jesper Maack.

Selskabet vil i kølvandet på sagen også evaluere, hvordan man har kommunikeret om forløbet.

- I bagklogskabens lys ville jeg ønske, at vi fra begyndelsen kunne være kommet med et præcist tidspunkt for, hvornår det ville være afsluttet.

- Men undervejs opstår der ting, som gør, at tidsplanen skrider.

- Vi kigger på, hvordan vi fremadrettet kommunikerer, når vi har en sag, der på den her måde trækker ud, siger Jesper Maack.

