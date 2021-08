Tre frihedsberøvede afghanere bliver løsladt

Tre afghanere, som sidder frihedsberøvet, imens de venter på at blive udvist, bliver nu løsladt.

Det oplyser Hjemrejsestyrelsen ifølge Politiken.

Løsladelserne sker, fordi der ikke længere er hjemmel i hjemrejseloven til at opretholde fængslingerne.

Ifølge loven kan udlændinge, som skal udrejse i visse tilfælde, frihedsberøves, indtil de kan sendes hjem, med mindre der ikke er udsigt til, at det kan ske.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og det er der ikke, har Hjemrejsestyrelsen vurderet.

- Ingen skal være frihedsberøvet længere, end der er grundlag for. Med den aktuelle udvikling i Afghanistan vurderer vi, at der ikke længere er reel udsigt til, at tre afghanske statsborgere vil kunne udsendes tvangsmæssigt inden for en kortere tidshorisont. Vi har derfor i dag meddelt dette til politiet, lyder det fra Hjemrejsestyrelsens direktør Claes Nilas i en skriftlig kommentar til Politiken.

Udlændingeadvokater har tidligere kritiseret, at afghanere, som skal udsendes, sad frihedsberøvet, når der reelt i øjeblikket ikke er muligt at sende dem til Afghanistan, hvor sikkerhedssituationen er usikker.

Jytte Lindgård, formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater mener derfor også, at det er på sin plads, at styrelsen ser på grundlaget for frihedsberøvelserne.

- Jeg kan godt forstå, at de må løslades, når der ikke er udsigt til, at de kan sendes hjem. Der er ikke hjemmel til at holde dem indespærret til, der bliver fred i Afghanistan, siger Jytte Lindgård til Politiken, og forklarer, at de tre afghanere nok vil blive løsladt til at bo i udrejsecenter Kærshovedgård.

De tre afghanere, som nu løslades, sidder i arrester i henholdsvis Assens, Blegdamsvej og i Vestre Fængsel.

Der er i alt 77 afghanere i udsendelsesposition med udrejsedestination Afghanistan. Altså afghanere, som skulle udrejse, hvis der var fred i deres hjemland. Siden begyndelsen af juli har Danmark ikke foretaget tvangsudsendelser til Afghanistan, skriver Politiken.

/ritzau/