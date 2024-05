Tre hanløver fra Zoo i København er ankommet til safaripark

Tre unge hanløver er flyttet fra Zoologisk Have i København til Knuthenborg Safaripark, hvor de skal bo permanent.

Det skriver Knuthenborg i en pressemeddelelse.

Hanløverne er omkring et år gamle. Fremover skal de gå tæt på parkens tre hunløver, som i kølvandet på Ruslands invasion blev evakueret fra Ukraine til Knuthenborg på Lolland.

Det glæder Christoffer Knuth, direktør i Knuthenborg, at parken kan tage imod de tre hanløver.

- De passer fint ind hos os. Løver lever naturligt i større flokke, og det er dejligt at se, at vores løveflok dermed vokser betragteligt, siger han i pressemeddelelsen.

Det er ifølge direktøren første gang, at Knuthenborg modtager hanløver.

Hanløverne er født og opvokset i Zoologisk Have i København. Nu er de nået en alder, hvor de skal et andet sted hen.

I første omgang får de plads i en del af Knuthenborgs tigeranlæg, som er det største af sin slags i Europa.

I 2025 flyttes både han- og hunløverne til et nyt stort naturanlæg.

Anlægget bliver 40.000 kvadratmeter, hvilket svarer til cirka syv fodboldbaner. Det kommer til at kunne huse op til 15 løver. Det betyder, at Knuthenborg Safaripark på sigt kan modtage flere løver.

Tre ukrainske hunløver kom til Knuthenborg Safaripari i december 2022 efter at være blevet evakueret fra en zoologisk have i det østlige Ukraine.

I begyndelsen af 2023 måtte parken dog aflive den ene af løverne grundet misdannelser på rygraden. Misdannelserne blev konstateret allerede da løven ankom til parken.

Efter at have røntgenfotograferet løven konstaterede en specialist, at den ikke kunne helbredes.

I marts 2023 kom endnu en ukrainsk hunløve til safariparken.

/ritzau/