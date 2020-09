Tre kandidater kæmper om at blive Anders Bondos efterfølger

Efter 18 år i spidsen for Danmarks Lærerforening takker Anders Bondo Christensen af. Onsdag vælges afløseren.

Efter 18 år med Anders Bondo Christensen i spidsen for Danmarks Lærerforening, skal der onsdag vælges en ny formand, som skal tale lærernes sag.

Det sker på Danmarks Lærerforenings kongres på Frederiksberg.

Omkring 300 delegerede fra 75 lokalkredse skal stemme om tre kandidater, der alle sidder i hovedstyrelsen hos Danmarks Lærerforening.

54-årige Gordon Ørskov Madsen har været medlem af hovedstyrelsen i 13 år. 43-årige Anders Liltorp og 37-årige Morten Kvist Refskov har begge været med i fire år.

Forud for afstemningen er der kommet et lillebitte fingerpeg om, hvordan opbakningen til de tre kandidater ser ud.

Hovedstyrelsen plejer normalt at anbefale en kandidat. Men da alle tre kandidater er med i hovedstyrelsen, har man undladt det og blot lagt resultatet af afstemningen i hovedstyrelsen frem.

Morten Kvist Refskov fik 11 stemmer. 9 gik til Gordon Ørskov Madsen, mens Anders Liltorp fik 2.

Når der er sat navn på den nye formand, bliver det første punkt på dagsordenen at få ført lærernes nye aftale om arbejdstid ud på skolerne.

Det vurderer Hanne Birgitte Jørgensen, der er chefredaktør på Fagbladet Folkeskolen.

I august nåede lærerne og Kommunernes Landsforening til enighed om en ny arbejdstidsaftale.

Det har været et stridspunkt siden lockouten i 2013, der endte med, at arbejdstiden blev reguleret ved lov. Der har blandt andet været utilfredshed med forberedelsestiden, som fremover skal aftales lokalt.

- Den første helt store opgave er at få arbejdstidsaftalen ud og leve i virkeligheden sammen med KL, hvor man skal på en større turné rundt i landet og få den implementeret på hver enkelt skole og kommune, siger Hanne Birgitte Jørgensen.

På grund af coronavirusset bliver turnéen afholdt virtuelt.

Samtidig peger Hanne Birgitte Jørgensen på, at der venter en opgave med at få politikerne i Folketinget og myndighederne til at huske lærerne i den nuværende situation med coronavirus.

- Lærerne oplever, at de er blevet efterladt fuldstændig alene. De skal i øjeblikket undervise op til 28 elever i små klasselokaler med dårlig udluftning, siger Hanne Birgitte Jørgensen.

Derudover nævner hun en ændring af folkeskolereformen fra 2014 som en central opgave, hvor en del lærere ønsker et opgør med blandt andet de lange skoledage.

Anders Bondo Christensen er den længst siddende formand i Danmarks Lærerforening. Han efterlader ifølge Hanne Birgitte Jørgensen et godt eftermæle.

- Jeg tror, at de fleste lærere vil huske ham som en meget stærk formand. Han har kæmpet lærernes kamp i en periode, hvor det har været meget svært at få et godt samarbejde op at stå med Kommunernes Landsforening.

Hun fremhæver, at to tredjedele af lærerne stemte for aftalen om arbejdstid, som Anders Bondo Christensen stod i spidsen for at forhandle hjem.

Navnet på den nye formand ventes at stå klart onsdag sidst på eftermiddagen.

