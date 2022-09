Tre millioner danskere blev undervaccineret mod corona

I Italien er natten blevet brugt på at tælle stemmer op, og her til morgen har Giorgia Meloni fra Italiens Brødre erklæret sin sejr. Italiens Brødre ser ud til at blive højrefløjens største parti, og derfor står hun som det mest oplagte bud på en ny premierminister, skriver Reuters.



Det er endnu uvist, hvordan den italienske regering vil se ud – men det forventes at blive en trepartskoalition med Lega og Forza Italia, der er ledet af Matteo Salvini og Silvio Berlusconi. Hvis det lykkes at finde flertal, bliver det den mest højreorienterede regering siden Mussolini. Og så bliver Giorgia Meloni desuden Italiens første kvindelige premierminister.



Den polske, franske og tyske højrefløj jubler på sociale medier, skriver Ritzau, mens andre i Europa er bekymrede over, at Italiens Brødre, der har rødder i fascismen, ser ud til at komme til magten. Det skriver den britiske avis The Guardian. Meloni har allieret sig med anti-demokratiske figurer som Viktor Orbán og kommer til at gøre det vanskeligt at samarbejde i EU, lyder det fra det tyske regeringsparti.



Melonis popularitet rejser spørgsmålet om, hvorvidt fascismen er genopstået i Italien. Kristeligt Dagblad har spurgt Italiens førende fascismeforsker, historikeren Emilie Gentile. Han hævder, at partier kan være højrepopulistiske, reaktionære og racistiske, uden at det nødvendigvis er fascisme.

Giorgia Meloni fra Italiens Brødre erklæret sin valgsejr i Italien Foto: Andreas Solaro/AFP/Ritzau Scanpix

Inger Støjberg vil i regering

Morgensamling skal videre til dansk politik, hvor valgrygterne har svirret længe. Herhjemme vil Inger Støjberg tilbage i regering efter valget, fortæller hun i et interview med Berlingske. Argumentet er, at hendes nystiftede parti Danmarksdemokraterne ikke skal være et protestparti.



"Jeg har været minister ad flere omgange, og jeg har prøvet at sidde både inden for og uden for regering. Derfor ved jeg, at det er som medlem af en regering, at man har størst indflydelse," siger hun.



Støjberg måtte træde af som minister, efter at hun blev idømt 60 dages fængsel for at bryde loven i sagen om adskillelse af asylpar. I interviewet erkender hun, at hun lavede "formelle fejl", som var alvorlige. Den tidligere minister mener dog ikke, at det gør hende uværdig til at sidde i regering – eller at det er en stopklods, at Danmarksdemokraterne endnu ikke har offentliggjort et partiprogram.

Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil i regering efter det kommende valg Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Homo- og biseksuelle har ofte svær barndom

Vi bliver i Danmark, hvor en ny undersøgelse viser, at homo- og biseksuelle oftere har haft en belastet barndom. Undersøgelsen viser ikke, hvad den hårde barndom skyldes, men et bud kan være, at det er hårdt at bryde med den heteroseksuelle norm. Det fortæller Peter Edelberg, der er historiker og forsker i lgbt-historie, til Kristeligt Dagblad.



De nye resultater, der kommer fra befolkningsundersøgelsen Sexus, overrasker hverken LGBT+ Danmark eller Sex og Samfund. Sidstnævnte kalder det for “stærke data om noget, vi allerede ved”, og projektleder i Sex og Samfund Jeppe Hald udtaler, at resultaterne viser behov for en god og sober seksualundervisning, der forbereder børn på at rumme forskelligheder.

GPS'er til demente løber tør for strøm

Vi springer fra barndommen og direkte til plejehjemmene, hvor blandt andet Aarhus Kommune sætter GPS’er fra firmaet Stellacare på demente beboere i tilfælde af, at de går hjemmefra. Det skaber tryghed for de pårørende, men GPS’erne har udfordringer med at holde strøm og lave opkald, og så er de ikke vandtætte, skriver TV2 Østjylland, der har testet apparatet.



TV 2 fandt, at GPS’en ikke kunne holde strøm i de lovede 24-56 timer, men løb tør efter 23 timer, og at de kortslutter i vand på trods af at blive solgt som vandtætte. Pårørende har desuden oplevet, at det er op til personer med demens selv at huske at oplade den, skriver de.

Demonstrationer fortsætter i Iran og Vesten

Siden den 22-årige Mahsa Amini mistede livet i det iranske moralpolitis varetægt, er iranerne gået på gaden. Det officielle dødstal er 41, og protesterne fortsætter for tiende dag i træk på trods af regeringens advarsler, skriver Ritzau.



Også i Europa har der været voldsomme protester. Det gælder blandt andet i Paris og London, hvor demonstranter forsøgte at nå frem til de iranske ambassader. I Paris affyrede politiet tåregas, mens 12 blev anholdt, og fem blev voldsomt såret i London.



I Danmark har der også været støttedemonstrationer i flere byer i weekenden, skriver TV 2. Her sås kvinder, der klippede deres hår eller satte ild til deres tørklæder – ligesom det er tilfældet ved demonstrationerne i Iran.

Støttedemonstrationen i Paris udviklede sig til at blive voldelig. Foto: Christophe Archambault/AFP/Ritzau Scanpix

Tre millioner danskere blev undervaccineret

Da danskerne blev vaccineret mod coronavirus i foråret 2021, blev omkring tre millioner danskere underdoseret med ti procent, skriver DR. Det skyldes, at Sundhedsstyrelsen anbefalede en ny metode til at trække Pfizer Biotech-vaccinen op, så man kunne trække syv doser ud af et hætteglas fremfor de anbefalede seks.



Underdoseringen er sket, selvom Sundhedsstyrelsen fik flere mails fra Statens Serum Institut. Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har afvist, at der er sket en underdosering, men et forsøg lavet på Teknologisk Institut viser, at den nye metode giver en 10 procent mindre dosis.



I godkendelsen fra Det Europæiske Lægemiddelagentur står, at man skal give 0,30 ml hver gang. Det skyldes, at det er den dosis, der er brugt i de forsøg, som gik forud for godkendelsen.

Edderkopper får frit spil i Amsterdam

Morgensamling slutter i Holland, hvor rengøringspersonalet på Rijskmuseum i Amsterdam har fået en usædvanlig ordre. Ingen fejekoste eller støvsugere, lyder det. De edderkoppespind, der opstår, anses som kunst, lyder det ifølge den britiske avis The Guardian.



Anledningen er en ny udstilling af en argentinsk kunstner, der skal udforske opfattelsen af småkravl gennem tiden. Her skal de lokale edderkopper være med i udstillingen, for de har også lov til at være der, lyder det.



Så hvis man lider af araknofobi, er det ikke lige Rijksmuseum, man skal besøge dette efterår.