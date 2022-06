Tre nye tilfælde af abekopper er konstateret i Danmark

Der er nu formodentligt for første gang sket smitte med abekopper i Danmark, oplyser sundhedsminister.

Yderligere tre tilfælde af abekopper er konstateret i Danmark. Dermed er det samlede antal nu oppe på syv tilfælde.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

I to af tilfældene er der på nuværende tidspunkt kendt smittekilde, og her er smitten formodentlig sket i Danmark, men fra en person, der er bosiddende i udlandet, skriver ministeriet.

- Der er nu formodentligt for første gang sket smitte med abekopper i Danmark. Vi følger naturligvis situationen nøje og arbejder på at inddæmme smitten, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

- Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med smitteopsporing af den smittedes nære kontakter i Danmark. Og myndighederne tilbyder vacciner til nære kontakter, hvor det er relevant.

Ved det tredje tilfælde er smittekilden fortsat ukendt.

Det første tilfælde af abekopper på dansk jord blev bekræftet 23. maj.

Abekopper er en virussygdom, der blandt andet kan give feber og udslæt med hvide blærer.

Sygdommen varer normalt to til fire uger og går i de fleste tilfælde over af sig selv. Langt de fleste patienter forventes at komme sig helt.

Sygdommen er ikke luftbåren. Den smitter primært ved berøring. Og man kan først smitte andre, når man har symptomer.

Tirsdag offentliggjorde EU, at der er underskrevet en aftale om køb af 110.000 doser vaccine mod abekopper. Doserne købes af den danske vaccineproducent Bavarian Nordic.

Vaccinerne vil blive betalt med EU-midler og leveret til de forskellige medlemslande.

I Danmark ankom de første 200 vacciner mod abekopper 27. maj. De blev ligeledes købt af Bavarian Nordic.

Desuden arbejder Danmark på at indkøbe yderligere 2000 til 3000 vacciner, lød det dengang.

Vaccinerne gives til personer, der har været i nær kontakt til smittede med virussygdommen.

/ritzau/