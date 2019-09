Tre partier møder baglandet ved weekendens landsmøder

Særligt Socialdemokratiets formand vil blive mødt af klapsalver, mens DF's ledelse risikerer at møde kritik.

Både Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti mødes lørdag og søndag til det årlige træf med deres baglande.

Her er tre ting, som du kan holde øje med, når partiernes delegerede samler sig i weekenden:

* Et samlet Socialdemokrati vil juble og hylde formanden.

Ovenpå valgsejren vil Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, blive mødt med rungende klapsalver, når hun går på talerstolen ved partiets kongres.

Den socialdemokratiske regering er kommet godt fra start, og formandsopgøret i Venstre har givet arbejdsro:

Økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne er på plads, der er taget hul på forhandlinger om klimalov, og regeringen vil snart præsentere et finanslovsforslag.

Men der venter meget store opgaver forude, hvor regeringen bliver nødt til at levere.

Retten til tidligere pension for nedslidte, som var regeringens helt store valgløfte, er en af de opgaver. Og så skal regeringen sikre, at udledningen af drivhusgasser bliver reduceret med 70 procent i 2030.

Det er en målsætning så ambitiøs, at ingen endnu ved, hvad der skal til for at nå den.

* Dansk Folkeparti står til regnskab over for baglandet.

Når Dansk Folkepartis bagland samles i weekenden, er det efter to katastrofevalg. Derfor vil ledelsens fokus være på, hvad man skulle have gjort anderledes de sidste fire år.

Normalt er partiets årsmøde præget af støtte til ledelsen, men i år kan der komme kritiske røster mod formand Kristian Thulesen Dahl.

Ledelsen har fået kritik for at være for usynlig, for at have misset klimadagsordenen og for at have skabt forvirring om den politiske linje ved at bejle til Socialdemokratiet.

Valgnederlagene har sendt Kristian Thulesen Dahl på en rejse rundt i landet for at mødes med partiets bagland for at lytte og forklare.

Ledelsen håber, at årsmødet kan blive endepunktet for snakken om de dårlige valgresultater.

* De Radikale truer Mette Frederiksen og vil have fart på arbejdsopgaverne.

Mislykkes det nye røde flertal med at indfri sine store ambitioner, vil De Radikale ikke have problemer med at finde andre flertalsmuligheder, har De Radikales leder, Morten Østergaard, sagt forud for landsmødet.

Samtidig er det ikke længere klart, om De Radikale vil pege på Mette Frederiksen som statsminister efter næste valg.

Partiet er heller ikke tilfreds med regeringens arbejdstempo, så når Morten Østergaard går på talerstolen lørdag til partiets landsmøde i Nyborg, bliver det med et radikalt ambitionspapir i lommen.

Udspillet kalder partiet "Fra håb til handling", og det indeholder 15 mål med overskrifter som "mere skov" og "færre unge lever i fattigdom".

