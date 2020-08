Tre regioner sender testudstyr til coronaramte Aarhus

Aarhus Kommune får nu hjælp til coronatest og smitteopsporing fra tre af landets regioner.

Region Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden sender alt disponibelt testpersonale og udstyr til Aarhus, hvor coronasmitten spreder sig markant.

Det skriver Ekstra Bladet.

Region Midtjylland, hvor Aarhus ligger, skriver på Twitter:

- Tak! Regionerne sender lige nu alt disponibelt covid-19-testpersonale og materiel til Aarhus for at støtte smitteopsporingen i Region Midtjylland. Vi er stolte over den enorme hjælp og velvilje.

Aarhus Kommune er netop nu særligt hårdt ramt af et udbrud af coronavirus.

Det har fået myndighederne til at indføre lokale restriktioner. Herunder krav om brug af mundbind i offentlig transport, ligesom studiestarten på ungdomsuddannelser er blevet udskudt.

Fredag var der meldinger om, at der var lang kø til at få foretaget en coronatest i Testcenter Danmarks testcentre i og omkring Aarhus.

Hjælpen fra de tre regioner vil blive indsat de steder i Aarhus Kommune, hvor behovet er størst, skriver Ekstra Bladet.

Region Sjælland deltager ikke i den ekstraordinære hjælp til Aarhus, da regionen selv kæmper med et smitteudbrud omkring Danish Crowns slagteri i Ringsted.

/ritzau/