Tre røde partier er enige om klimamål på 70 procent

Ifølge et af partierne i forhandlingerne om dannelsen af en ny regering er en fælles klimamålsætning på plads.

Danmark får en af de mest ambitiøse - måske den mest ambitiøse - klimamålsætning i hele verden. I hvert fald hvis det lykkes Mette Frederiksen at danne en rød regering.

Onsdag aften mødes Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten på Christiansborg for at diskutere klima. Ifølge et af de partier, der deltager i forhandlingerne, så er der nu enighed om, at Danmark skal reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030.

De Radikale var dog ikke med i mødet. Dermed er det ikke alle fire partier i forhandlingerne om dannelsen af en ny regering, som står bag klimamålet.

/ritzau/