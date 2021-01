Tre seniorer bliver ved på jobbet: Vi har så meget erfaring

Lærer Lis Petersen, borgmester Jens Ive og frisør Gun-Britt Zeller fortæller, hvorfor de stadig arbejder

Lis Petersen, 65 år, underviser i naturgeografi og dansk på Ørestad Gymnasium i København

I 13 år har Lis Petersen undervist i naturgeografi og dansk på Ørestad Gymnasium. Forinden underviste hun på Johannesskolen på Frederiksberg i 25 år. Hun har været i faget ganske længe og mener da også selv, hun kan sit stof.

”Jeg oplever ikke en holdning fra min kolleger om, at de håber på, at jeg snart stopper. Jeg oplever en respekt for det, jeg kan,” fortæller hun.

Lektoren oplever ikke, at hun ikke kan følge med.

”Jeg føler mig ikke bagud. Jeg er da ikke en frontløber på IT-banen, men jeg har tilegnet mig det undervejs. Teknologien skal overhovedet ikke være den grund, der gør, at jeg holder op,” siger hun.

Når man er 65 år, må man være kritisk og se, om det er ved at være tid til at stoppe, mener Lis Petersen. Men man skal ikke stoppe, hvis man stadig har lysten. Dog ved hun, at der er et sluttidspunkt.

”Jeg ved, at jeg ikke er der, når jeg er 70 år. Det er fordi, at jeg kan mærke, at min tid rinder ud. Den tredje alder skal man jo også tage hul på,” fortæller hun.

Gymnasielæreren oplever ikke, at eleverne ser hende som uddateret. Men det kan være, at der er nogle, der tænker, at det er rart at have unge undervisere, mener hun. Selv oplever hun sig som en åben person, der har let ved at danne relation til eleverne.

”Jeg har ikke svært ved at sætte rammer i en klasse, og det giver vel også en form for respekt,” siger Lis Petersen og uddyber, at de ældre på arbejdspladserne har så meget at give af. De har mange års erfaring, som de kan give videre til de yngre kollegaer.

Da hun bliver spurgt, om hun ser frem til at blive pensionist, lyder svaret ”næh”.

”Det er en stor del af min identitet at være gymnasielærer. Jeg kan slet ikke se mig selv bage boller og ordne have. Jeg har overvejet politisk arbejde for at være i gang. Hvordan forbereder man sig på at være pensionist? Det kan være svært,” siger hun bag de turkis, runde briller.

Jens Ive, 66 år, borgmester i Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune har 56.133 indbyggere, men det skræmmer ikke borgmester Jens Ive (V). Han har nu otte års erfaring i at tage hånd om Rudersdals borgere. Et arbejde, han er stolt over.

”Jeg glæder mig hver dag til at gå på arbejde, når jeg træder ud af min seng. Det er sindssygt, hvad der er af nye opgaver. Du får jo en på hjernelapperne, hvor du skal tage hurtigt stilling,” siger han.

Han føler ikke, at han har problemer med at sætte sig hurtigt ind i det nye stof.

”Jeg er opdateret på samfundsordenen, både politisk og teknologisk. Jeg kan følge med tidsånden, fordi jeg bliver provokeret i mine omgivelser. Så længe jeg kan følge med, bliver jeg ved,” siger borgmesteren.

Man afslører aldrig, hvornår man går af, når man er politiker, griner Jens Ive. Men han kan da afsløre så meget, at han genopstiller til næste kommunalvalg. Alderen skal ikke forhindre ham.

”Jeg tror ikke, at livserfaring er skadeligt. Den brede livserfaring, ikke bare politisk. Så har man fået slebet hjørnerne af sig selv – så du har en mere menneskelig forståelse,” siger han.

Borgmesteren mener, at årsagen til, at flere ældre bliver på arbejdsmarkedet har noget at gøre med den forbedrede sundhed. Folk spiser sundere, rører sig mere – og holder sig i gang mentalt. Og han mener ikke, at man skal give pladsen videre, bare fordi man har rundet en bestemt alder.

”Jeg udfylder min plads på kvalificeret vis. Der er mange unge dygtige borgmestre, men det er også meget godt at have lavet sin erhvervskarriere først,” siger han.

Jens Ive håber, at han selv kan indse, hvornår tiden er inde til at stoppe.

”Ellers har jeg bedt min familie om ikke at lægge fingrene imellem. De kan godt sige: ‘Så gammelfar, så kan du godt komme ud af klappen’,” griner han og forklarer, at han overhovedet ikke ser sig selv som pensionist endnu.

”Jeg føler mig fuldt ud rustet til næste periode. Der er masser af ting, jeg gerne vil have løst i kommunen, så jeg føler mig både tændt og klar,” siger borgmesteren.

Gun-Britt Zeller, 70 år, frisør og ejer af salonen Gun-Britt Coiffure i København

Gun-Britt Zeller har drømt om at klippe med saksen og style hår lige siden, hun kunne tale. Hun har nu været i frisørbranchen i 57 år. Selvom hun er 70 år, mener hun selv, at hun sagtens kan følge med de nyeste tendenser.

”Jeg er den af os i salonen, der fanger de nyeste tendenser hurtigst, fordi jeg har været så meget i det,” siger hun.

Den hvidhårede frisør videreuddanner sig seks gange årligt i London og underviser derudover også.

”Det er et fag i konstant udvikling. Det er derfor, det er så spændende. For mig har sulten for mit erhverv været der hele tiden – og den er ikke stoppet endnu,” siger hun.

Gun-Britt Zeller fortsætter så længe, helbredet holder.

”Hvorfor stoppe, hvis man ikke kan undværes endnu? Der er mange, der stopper, fordi de ikke kan holde til det. Man står jo på gulvet hele dagen. Men jeg er i fysisk god form, og det kræver det,” siger hun og smiler.

Hun kan heller ikke komme i tanke om situationer, hvor alderen har udfordret hende. Faktisk mener hun, at de unge frisører i salonen bliver trætte før hende. Årsagen til, at Gun-Britt Zeller skulle stoppe, ville være, hvis hun oplevede, at hun ikke længere kunne sit kram.

”Den dag, man ikke er sulten efter at lære mere, skal man pakke sammen. Så yder man heller ikke godt nok for sine kunder,” siger hun.

Frisøren mener, at de ældre kan bidrage med erfaring og virke som rollemodeller for de yngre. Gun-Britt Zellers fremtidskikkert afslører ingen planer om at have god tid til at bage eller ordne have. Det gør hun alligevel, bare hun kan arbejde samtidig.