Tre ting du måske ikke vidste om Uffe Elbæk

* Uffe Elbæk var i gymnasietiden i 1970'erne medlem af Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU). Han meldte sig ud i 1973 i protest mod kommunisternes opførsel i forbindelse med militærkuppet mod Chiles socialistiske præsident Salvador Allende.

* Uffe Elbæk betegner sig i dag - med et smil - som "buddhistisk anarkist". Det buddhistiske skal understrege, at han praktiserer en venlig og pragmatisk udgave af anarkismen. Men stadig med lyst til at bryde alle regler, så længe det ikke går ud over andre.

* Uffe Elbæk har tidligere selv brugt civil ulydighed for at nå sine politiske mål, men det går ikke som lovgiver, mener han. Han har dog forståelse for civil ulydighed og tror, at cyklisterne i København måske en dag bliver så utilfredse med pladsen på cykelstierne, at de vælger at køre ud på bilbanerne.

/ritzau/