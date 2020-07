Tre togstrækninger rammes af sporarbejde i travl periode

DSB anerkender, at sporarbejde på tre ruter i Jylland og Sjælland kan give besvær for rejsende.

På strækninger mellem Ringsted og Korsør, Fredericia og Aarhus og mellem Hobro og Aalborg vil rejsende fra fredag aften og cirka ti dage frem skulle med togbus i stedet for tog.

Det skyldes, at Banedanmark foretager sporarbejde i sommerperioden, oplyser DSB.

Det er et bevidst valg, at man har lagt sporarbejdet i sommerferien, selv om der er mange turister, der skal rejse, siger Leif Fabrin, områdechef hos DSB.

- Vi lægger arbejdet her, fordi det er den periode på året, hvor vi har færrest pendlere. Det er mest fritidsrejsende og turister, der benytter vores tog, og de har ikke altid den samme bagkant, som vores pendlere har, siger Leif Fabrin.

Han anerkender, at det kan være til besvær for turister og andre rejsende.

- Det er selvfølgelig en gene, at vi har sporarbejde. Men sporarbejdet skal laves, og vi bestræber os sammen med Banedanmark på at lægge det, så det generer færrest mulige kunder. Det er den her tid på året, siger Leif Fabrin.

På strækningen mellem Ringsted og Korsør vil sporarbejdet vare til og med 26. juli. Mellem Fredericia og Aarhus vil det vare til og med 27. juli, mens arbejdet på strækningen mellem Hobro og Aalborg vil vare til og med den 2. august.

Trods besværet lover Leif Fabrin dog, at rejsende nok skal nå deres destination.

- Der er jo stor forskel på at køre bus og tog, det er helt klart. Komforten er for eksempel bedre i toget. Vi er forberedt på det her sporarbejde, og vi har en meget stor erfaring i at køre togbusser i forbindelse med sporarbejde, for jernbanen har været og vil være en byggeplads i mange år fremadrettet. Vi har togbusser nok, siger han.

