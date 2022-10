Styrelse har afgjort de første fire klager over amputationer. I tre af sagerne får afdelinger kritik.

Tre ud af de første fire klager over benamputationer får medhold

De første fire sager, hvor patienter har klaget efter en benamputation, er blevet afgjort af Styrelsen for Patientklager.

I tre af klagerne har patienterne fået medhold i, at behandlingen af dem ikke var god nok.

Det fører til kritik af de karkirurgiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet i Viborg og på Rigshospitalet i København.

Det skriver DR Østjylland, som har fået aktindsigt hos styrelsen.

Hvis man som patient ikke har fået behandling til tiden eller ikke har fået den behandling, man har krav på, er det Styrelsen for Patientklager, man kan klage til.

Kommer man til gengæld til skade i forbindelse med behandling, kan man søge om erstatning hos Patienterstatningen. Patienterstatningen tager ikke stilling til klager.

Sagen om benamputationer begyndte i Region Midtjylland i foråret. Da landede en ekstern rapport.

Den pegede på, at op mod 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller fået udskudt deres amputation, hvis de på et tidligere tidspunkt i forløbet havde fået den nødvendige behandling.

Siden har Styrelsen for Patientklager fået omkring 30 klager om amputation, skriver DR Østjylland.

/ritzau/