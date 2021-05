Tre ud af fem storkeæg klækkede fredag i Smedager

Det vigtigste for de nye storkeunge i Smedager den første tid er at holde sig varme. Dernæst kommer fodring.

I løbet af fredagen er der kommet tre nye storkeunger til verden i Smedager i Sønderjylland.

Det er storkeparret bestående af hannen Clyde og en unavngivet hun fra Tyskland, der har fået de første tre ud fem unger udruget.

Det fremgår af en opdatering på Storkene.dk's Facebook-side.

Den første unge udklækkede tidligt fredag morgen, mens de to andre fulgte efter omkring klokken 21 og 23.30.

Det første af redens æg blev ifølge den lokale tv-station TV Syd lagt den 9. april. De efterfølgende otte dage kom yderligere fire æg til.

For tre uger siden sagde formanden i foreningen Storkene.dk, Jess Frederiksen, at netop Kristi himmelfartsdagene var et oplagt tidspunkt for de første æg at klække på.

Det skyldes, at vejret her er ideelt for de nye storkeunger.

- Vejret er godt til storkeungerne nu. Jorden er våd, og det giver en masse regnorme, som ungerne har brug for, siger Jess Frederiksen fredag til TV Syd.

Men det vigtigste for de nye storkeunger den første tid bliver at holde sig varme frem for at være mætte.

- Behovet for varme omkring ungerne er ofte det vigtigste flere uger hen i forløbet.

- Det kan give udslag i, at den beskyttende af forælder-fuglene lægger sig ned over æg og unger og udskyder en fodring, selv om ungerne virker sultne. Det er helt naturligt, skriver storkene på sin Facebook-side.

Det optimale levested for storke er enge, der afgræsses, og hvor der tages høslæt. Det er en naturtype, der ikke er meget tilbage af herhjemme.

Storken har tidligere ynglet i stor stil i Danmark med op mod 10.000 ynglepar i 1800-tallet.

/ritzau/