Tre ud af fire besøg hos pesticidforhandlere bød på regelbrud

Sidste år blev der fundet brud på reglerne ved tre ud af fire kontrolbesøg hos danske pesticidforhandlere.

Det viser tal fra Miljøstyrelsen ifølge Politiken.

Halvdelen af overtrædelserne handlede om salg eller opbevaring af ulovlige pesticider.

Pesticider kaldes også sprøjtemidler. De bruges eksempelvis til at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod skadedyr eller til at påvirke en plantes vækst.

Den store andel af overtrædelser kommer bag på Lars Midtiby, der er direktør for Danmarks Naturfredningsforening.

- Det viser en meget lemfældig omgang med nogle af de skadelige stoffer, der jo potentielt kan have meget store skadelige effekter på vores natur, på vores drikkevand og på menneskets sundhed.

- Det er både overraskende og meget beskæmmende, at tallene er så alvorlige, som de er, siger han til avisen.

Opgørelsen viser, at der blev foretaget i alt 16 tilsynsbesøg hos forhandlere sidste år. Dermed er antallet af årlige kontroller faldet drastisk de seneste år.

I 2022 var antallet 51, og året forinden var det 103.

Kontrollerne bliver dog lavet ud fra en risikovurdering. Kemikalieinspektionen, der udfører dem, besøger altså kun en forhandler, hvis der er en mistanke om, at reglerne ikke bliver overholdt.

Men når der findes regelbrud ved så mange besøg, så bør antallet af kontroller også løftes, mener Lars Midtiby.

I 2017 var der en ambition om, at andelen af overtrædelser skulle reduceres til fem procent inden 2019. Men det nåede man langt fra.

For to år siden forsøgte man fra politisk side igen at fremlægge en strategi, der skulle være med til at øge antallet af kontroller. I mellemtiden er det omvendte sket.

Politiken har forsøgt at få et interview med miljøminister Magnus Heunicke (S), men det er ikke lykkedes.

I stedet skriver Miljøministeriet, at forklaringen på faldet skyldes andre prioriteringer.

Det er forventningen, at antallet kommer til at stige i år.

