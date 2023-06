Tre ud af fire byggepladser har fejl i elinstallationer

Sikkerhedsstyrelsen fandt i løbet af 2022 fejl på tre ud af fire tilsyn med midlertidige elinstallationer på byggepladser.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

I hvert fjerde tilfælde var fejlene så alvorlige, at installatøren blev bedt om at udbedre dem.

Det udgør en stor risiko for byggepladsens sikkerhed og arbejdsmiljø, når der ikke er styr på elinstallationerne, lyder det fra styrelsen.

I alt udførte Sikkerhedsstyrelsen 478 tilsyn med midlertidige elinstallationer på byggepladser sidste år.

Af dem havde 232 mindre fejl, mens 115 havde alvorlige fejl, som førte til påbud.

Manglende jordforbindelse var den fejl, som medførte flest påbud.

Der skal en jordforbindelse til for at eliminere risikoen for at få stød.

- En god jordforbindelse kræver et jordspyd, der er banket så langt ned i jorden, at det er svært at få op igen, siger vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

- Hvis ikke der er styr på jordforbindelsen, er der ikke styr på elsikkerheden, og så kan byggearbejdet ende grueligt galt.

- I værste tilfælde snakker vi altså livsfarligt stød, lyder det.

Det er som udgangspunkt den, som ejer elinstallationen på byggepladsen, der har ansvaret for, at den lever op til sikkerhedskravene.

Men Sikkerhedsstyrelsen oplever ofte, at det er dem, der har deres daglige gang på byggepladsen, som er skyld i eksempelvis en manglende jordforbindelse.

- De kan pludselig have behov for at flytte jordspyddet sammen med den midlertidige elinstallation, og så tænker de, at det kan de selv gøre, fordi det virker nemt, siger Evy Boe Madsen.

- Men det må de ikke under nogen omstændigheder.

Derfor opfordrer Sikkerhedsstyrelsen til, at elinstallatørerne går i udvidet dialog med byggeledelsen om elsikkerheden.

