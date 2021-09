Tre ud af fire danskere ser vaccination som en borgerpligt

Alle bør blive vaccineret mod coronavirus. For det er en pligt, man har som borger.

Det mener tre ud af fire danskere ifølge en undersøgelse udført af Eurobarometer i august på vegne af EU-Parlamentet.

I undersøgelsen forholder 1000 repræsentativt udvalgte danskere sig blandt andet til en række udsagn. Et af disse lyder: Alle bør blive vaccineret mod covid-19 - det er en borgerpligt.

Her svarer 43 procent af danskerne, at de er helt enige, mens 31 procent svarer, at de er tilbøjelige til at være enige. Det svarer samlet til 74 procent eller lige knap tre ud af fire af de adspurgte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tallene er ikke overraskende ifølge Michael Bang Petersen, der er professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, som følger danskernes coronaholdninger og -adfærd.

- Coronaen bliver i høj grad opfattet som en samfundstrussel i højere grad end en personlig trussel. Så mange er ikke bekymrede for selv at blive smittede, men de er bekymrede for, hvad coronavirus gør ved de udsatte grupper og ved samfundet som helhed.

- Og når noget er et samfundsproblem, så er det også mere nærliggende, at man oplever det som en borgerpligt at hjælpe til, at det bliver løst, siger han.

13 procent af de danske borgere er tilbøjelige til at være uenige i, at det er en borgerpligt at blive vaccineret, mens 8 procent er helt uenige. Fem procent ved ikke, hvordan de skal forholde sig til emnet.

Samlet for de 27 EU-lande er, at flertallet af borgerne anser vaccination som en samfundspligt. Dog ikke i samme grad som i Danmark.

For hele EU er tallet, at 66 procent er helt eller overvejende enige i, at det er en pligt, man har som samfundsborger.

Den største forskel for EU som helhed og Danmark går på, hvor mange der er helt uenige i udsagnet.

Samlet 17 procent af de adspurgte borgere i EU-lande har den holdning, at det slet ikke bør ses som en pligt. For Danmark er det tal otte procent.

Den forskel kan blandt andet forklares med, at danskerne har høj tillid til sundhedsmyndighederne, fortæller Michael Bang Petersen.

- Det viser noget om, at det her med vaccinerne har polariseret mere i andre lande end i Danmark. I Danmark har der i høj grad været opbakning hele vejen igennem til vaccinationsprogrammet, hvor der er betydelig mere skepsis i andre lande.

- Og når vi forskningsmæssigt graver ned i, hvad det er, der gør forskellen, så er det i høj grad tilliden til sundhedsmyndighederne, som er meget høj her i Danmark.

- Det gør, at man i mindre grad er bekymret for vaccinerne og derfor måske netop ikke vil reagere så skarpt mod vaccinerne, som i andre lande, siger han.

Der er seks lande i EU, hvor en større del af befolkningen end af den danske anser vaccination som en borgerpligt. De lande er Portugal, Malta, Finland, Sverige, Spanien og Italien.

I bunden af listen er Bulgarien, Slovenien og Slovakiet. I de lande er det mellem 39 og 44 procent, som mener, at alle som en del af deres samfundspligt bør vaccineres.

73 procent af den danske befolkning er færdigvaccineret. EU-Kommissionen meddelte i sidste uge, at over 70 procent af EU's voksne befolkning er færdigvaccineret.

I alt 26.459 EU-borgere over 15 år har deltaget i undersøgelsen fra Eurobarometer.

/ritzau/