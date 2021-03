Tre ud af fire er blevet vaccineret med Pfizer-vaccine

Pfizer/BioNTech har indtil videre været den klart mest brugte vaccine mod coronavirus i Danmark.

Det er primært vaccinen fra selskaberne Pfizer/BioNTech, som indtil videre er blevet brugt til at vaccinere den danske befolkning.

Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Indtil videre har 418.870 personer i Danmark fået et stik med en vaccine, og heraf har 323.184 - svarende til 77,2 procent - fået vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

19,7 procent har fået vaccinen fra AstraZeneca, mens vaccinen fra Moderna kun er blevet brugt i 3,2 procent af tilfældene.

Fordelingen skal ses i lyset af, hvornår vaccinerne er blevet godkendt, og hvor mange doser selskaberne har leveret til Danmark.

Pfizer/BioNTechs vaccine var den første til at blive godkendt i EU i slutningen af december.

Herefter fulgte Moderna i begyndelsen af januar og AstraZeneca i slutningen af januar.

Moderna har ikke samme kapacitet til at fremstille vacciner som Pfizer/BioNTech og AstraZeneca og kommer formentlig kun til at spille en mindre rolle i vaccinationerne i Danmark.

Indtil videre har 7,2 procent af befolkningen påbegyndt vaccination. Det vil sige, at de har fået et stik.

183.106 personer - svarende til 3,1 procent af befolkningen - er færdigvaccineret.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle danskere over 16 år, der vil vaccineres, kan være færdigvaccineret 27. juni.

Det er især leverancer fra Pfizer/BioNTech, AstraZeneca og Johnson Johnson, som efter planen skal sikre, at det bliver muligt at nå målet om 27. juni.

Man har i Danmark ikke nogen indflydelse på, hvilken vacciner man får, hvis man vælger at blive vaccineret.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at vaccinen fra AstraZeneca primært bliver brugt til personer under 65 år.

Det skyldes, at der mangler data for, hvor virksom vaccinen er over for personer over 65 år.

Derfor vil personer over 65 år som udgangspunkt få vaccinen fra Pfizer/BioNTech eller Moderna.

/ritzau/