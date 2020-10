Et stort flertal af danskerne mener, at salg af alkohol til børn og unge under 18 år skal forbydes, viser ny meningsmåling. Iagttagere vurderer, at der i samfundet hersker en voksende erkendelse af skyggesiderne ved et for stort alkoholindtag. Gymnasieelevernes forkvinde mener dog, at sundhedstiltag bør rette sig lige meget mod alle aldersgrupper